Redefinen la parrilla a la leña: el nuevo restaurante porteño que causa furor y funciona en una histórica casona

Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina

El nuevo restaurante ubicado en Villa Crespo, Lubis, apuesta por una cocina de producto y de temporada, una filosofía que prioriza los ingredientes frescos en su mejor momento y el trabajo de productores artesanales. Su propuesta combina sabores argentinos y latinoamericanos con influencias de distintas cocinas del mundo, en un espacio donde la parrilla a leña ocupa un lugar central.

La historia de Lubis: el proyecto gastronómico que se concretó en una casona de 120 años

El nacimiento de Lubis comenzó cuando tres socios encontraron una casona de más de 120 años en Villa Crespo y decidieron convertirla en un restaurante. Fascinados por su arquitectura y sus amplios ambientes, avanzaron con el proyecto y, apenas tres meses después, abrieron sus puertas.

Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina

Detrás del emprendimiento están Dimitris Papadopoulos, encargado de la administración; Federico Nudelman, con experiencia en gestión gastronómica; y Bruno Franckabudski, responsable de la cocina y creador de una propuesta basada en ingredientes de estación y sabores locales.

Cómo funciona la parrilla a leña que le da identidad a sus platos

Uno de los sellos distintivos de Lubis es su parrilla alimentada a leña, diseñada con diferentes alturas para controlar la intensidad del calor según cada preparación.

La cocción a llama real aporta carácter y profundidad de sabor a los platos, acompañando una cocina que pone el foco en los productos de temporada y en materias primas de calidad.

Lubis bar cantina.

Dónde queda y cómo llegar a Lubis

Lubis se encuentra ubicado en Acevedo 930, Villa Crespo, y abre de martes a sábados, de 20 a 24 horas. Se puede llegar de la siguiente forma:

Para llegar en transporte público, la opción más directa es el subte línea B, con descenso en las estaciones Malabia/Osvaldo Pugliese o Dorrego, desde donde se llega caminando en aproximadamente 10 a 15 minutos. También circulan varias líneas de colectivo por las avenidas cercanas, como la 15, 19, 24, 71, 76, 90, 105, 110, 127 y 141, entre otras.

En caso de ir en auto, el trayecto desde el centro porteño suele demorar entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tránsito. Es una zona residencial y gastronómica, con calles tranquilas y disponibilidad limitada de estacionamiento en vía pública.

Qué comer en Lubis: las especialidades recomendadas de la carta

Entre las entradas se destaca la ensaladilla inspirada en la receta española, enriquecida con morrón tatemado y lisa ahumada de San Clemente del Tuyú. Otra opción es el zapallo cabutia asado, servido con ricota de almendras, miel fermentada y panela.

Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina

Como principal sobresale el ojo de bife cocinado en la parrilla a leña, acompañado por un puré de papas aromatizado con ajo y laurel y una ensalada de hojas amargas, hinojo, manteca quemada, mostaza de Dijon y vinagre de arroz. Para el cierre, el postre tres leches es una de las recomendaciones de la casa, junto con una cuidada carta de vinos.