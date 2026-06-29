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Redefinen la parrilla a la leña: el nuevo restaurante porteño que causa furor y funciona en una histórica casona

Su propuesta mezcla sabores argentinos y latinoamericanos con influencias de otras cocinas del mundo, en un espacio donde la parrilla a leña es protagonista.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Lubis bar cantina.
Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina
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El nuevo restaurante ubicado en Villa Crespo, Lubis, apuesta por una cocina de producto y de temporada, una filosofía que prioriza los ingredientes frescos en su mejor momento y el trabajo de productores artesanales. Su propuesta combina sabores argentinos y latinoamericanos con influencias de distintas cocinas del mundo, en un espacio donde la parrilla a leña ocupa un lugar central.

La historia de Lubis: el proyecto gastronómico que se concretó en una casona de 120 años

El nacimiento de Lubis comenzó cuando tres socios encontraron una casona de más de 120 años en Villa Crespo y decidieron convertirla en un restaurante. Fascinados por su arquitectura y sus amplios ambientes, avanzaron con el proyecto y, apenas tres meses después, abrieron sus puertas.

Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina

Detrás del emprendimiento están Dimitris Papadopoulos, encargado de la administración; Federico Nudelman, con experiencia en gestión gastronómica; y Bruno Franckabudski, responsable de la cocina y creador de una propuesta basada en ingredientes de estación y sabores locales.

Cómo funciona la parrilla a leña que le da identidad a sus platos

Uno de los sellos distintivos de Lubis es su parrilla alimentada a leña, diseñada con diferentes alturas para controlar la intensidad del calor según cada preparación.

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La cocción a llama real aporta carácter y profundidad de sabor a los platos, acompañando una cocina que pone el foco en los productos de temporada y en materias primas de calidad.

Lubis bar cantina.

Dónde queda y cómo llegar a Lubis

Lubis se encuentra ubicado en Acevedo 930, Villa Crespo, y abre de martes a sábados, de 20 a 24 horas. Se puede llegar de la siguiente forma:

Para llegar en transporte público, la opción más directa es el subte línea B, con descenso en las estaciones Malabia/Osvaldo Pugliese o Dorrego, desde donde se llega caminando en aproximadamente 10 a 15 minutos. También circulan varias líneas de colectivo por las avenidas cercanas, como la 15, 19, 24, 71, 76, 90, 105, 110, 127 y 141, entre otras.

En caso de ir en auto, el trayecto desde el centro porteño suele demorar entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tránsito. Es una zona residencial y gastronómica, con calles tranquilas y disponibilidad limitada de estacionamiento en vía pública.

Qué comer en Lubis: las especialidades recomendadas de la carta

Entre las entradas se destaca la ensaladilla inspirada en la receta española, enriquecida con morrón tatemado y lisa ahumada de San Clemente del Tuyú. Otra opción es el zapallo cabutia asado, servido con ricota de almendras, miel fermentada y panela.

Lubis bar cantina. Foto: Instagram/lubisbarcantina

Como principal sobresale el ojo de bife cocinado en la parrilla a leña, acompañado por un puré de papas aromatizado con ajo y laurel y una ensalada de hojas amargas, hinojo, manteca quemada, mostaza de Dijon y vinagre de arroz. Para el cierre, el postre tres leches es una de las recomendaciones de la casa, junto con una cuidada carta de vinos.

ParrillaGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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