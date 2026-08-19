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Tiene 31 años, lleva 3 años caminando y ya recorrió 20.000 km: el viaje que todavía no terminó

Alexander Campbell partió de Sydney en 2023 y ya cruzó Asia y parte de Europa. Su objetivo es completar 40.000 kilómetros a pie y regresar al punto de partida.

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Su objetivo es completar 40.000 kilómetros a pie y regresar al punto de partida.
Su objetivo es completar 40.000 kilómetros a pie y regresar al punto de partida. Foto: Gemini
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Alexander Campbell, un australiano de 31 años, lleva más de tres años embarcado en una travesía a pie que comenzó y terminará en Sydney. Desde que partió el 12 de febrero de 2023, ya acumuló 20.000 kilómetros recorridos en 1.177 días, según la última actualización de ExplorersWeb. Su objetivo es completar 40.000 kilómetros y dar la vuelta al mundo caminando, aunque el viaje todavía está lejos de terminar.

El recorrido arrancó por la costa este de Australia y siguió por el sudeste asiático, con pasos por Tailandia y Malasia. Después, Campbell cruzó India, Nepal y Pakistán, antes de adentrarse en Asia Central. En ese tramo, atravesó el desierto de Uzbekistán durante el verano de 2025, sumando kilómetros en condiciones extremas.

Caminatas extremas por montañas y desiertos

Antes de esta aventura, Campbell ya había completado desafíos como el Colorado Trail (800 km), el Great Himalaya Trail en Nepal (1.600 km) y una caminata de 3.750 km desde Flinders Ranges hasta Sydney.

Su objetivo es completar 40.000 kilómetros a pie y regresar al punto de partida. Foto: Gemini

Durante su paso por Nepal, combinó senderos de baja altitud con trekking de alta montaña, adaptándose a las regulaciones locales sobre caminatas en solitario. En la primavera de 2024, pasó tiempo en la región del Khumbu, alcanzando la cima del Gokyo Ri (5.357 metros), cruzando el paso Kongma La (5.540 metros) y llegando al campamento base del Everest. En el día 419 de su viaje, también subió al Kala Patthar.

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En febrero de 2025, Campbell cruzó de Pakistán a China y siguió por Tayikistán y las montañas Pamir hasta Uzbekistán. Allí realizó una caminata de 120 kilómetros por el desierto entre Navoiy y Bukhara, una ciudad histórica de la antigua Ruta de la Seda. Caminó por rutas remotas sin pavimentar y acampó junto al camino, soportando temperaturas bajo cero.

Descansos, redes sociales y el tramo europeo

Tras casi dos años de viaje, Campbell decidió hacer una pausa. Se trasladó en auto hasta Almaty, Kazajistán, donde pasó varios meses descansando, socializando y editando material de la expedición. Luego retomó la marcha: cruzó las montañas de Georgia, entró en Turquía y llegó a Europa por Estambul. Desde allí, siguió a pie por Bulgaria y Macedonia del Norte, donde se encontraba al momento de la última actualización.

Campbell viaja con poco equipaje y alterna entre acampar en carpa y aceptar la hospitalidad de personas que conoce en el camino. Su ruta combina largos tramos junto a rutas principales con senderos fuera de carretera.

En paralelo, comparte su experiencia con 500.000 seguidores en Instagram, tiene una cuenta de Patreon y publica videos en YouTube.

El desafío de completar la vuelta al mundo a pie

Aunque al principio calculó que los 40.000 kilómetros le llevarían unos cuatro años, la realidad del viaje lo obligó a revisar esa estimación. Con la mitad del recorrido completado en más de tres años, Campbell todavía debe atravesar el resto de Europa, cruzar América, recorrer Nueva Zelanda de punta a punta y regresar a Australia para completar el último tramo hasta Sydney.

El desafío sigue en marcha y la meta de dar la vuelta al mundo a pie aún está lejos, pero Campbell continúa sumando kilómetros y experiencias en una travesía única.

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