Alerta por tormentas en Navidad: a qué hora llueve en Buenos Aires este miércoles 24 de diciembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó si se esperan lluvias en CABA y alrededores. Los detalles, en la nota.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

El festejo de la Navidad puede tener una mala noticia incluida, producto de las condiciones climáticas. Este miércoles 24 de diciembre, la Nochebuena puede incluir lluvias y tormentas en Buenos Aires, por lo que se complican los planes para realizar la cena al aire.

Según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan importantes tormentas para las últimas horas del día en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto llevó a activar una alerta amarilla, que implica ciertos peligros.

Tormentas en Navidad: a qué hora llueve en Buenos Aires

Hacia la tarde, se prevé un marcado aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas fuertes que podría ubicarse entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima alcanzará los 34°C, acompañada de vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

Clima para el 24 de diciembre. Foto: SMN

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

Justamente, la alerta aparece vigente para la tarde. El mensaje del SMN indica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”, expresaron.

Además, completaron: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”.

Alerta sobre el AMBA por tormentas fuertes. Foto: SMN

Por la noche, las tormentas podrían continuar en Buenos Aires, con chances de lluvias y actividad eléctrica. La temperatura descenderá hasta los 23°C, aunque podrían registrarse ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del sudeste.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes pensaban cenar al aire libre, y se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico para saber si la mesa puede ir afuera o adentro.

Cómo sigue el tiempo después de Navidad: calor y ambiente inestable

Luego de una Navidad marcada por el calor y las tormentas, el tiempo continuará con temperaturas elevadas durante los próximos días.

El jueves 25 de diciembre se espera un leve alivio térmico, con una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, aunque el ambiente seguirá cálido durante la tarde.

Para el viernes 26, las marcas volverán a subir: la mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 33°C, dando inicio a un período más caluroso.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

El sábado 27 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, consolidando jornadas de calor sostenido.

El domingo 28, en tanto, presentará temperaturas algo más moderadas, con 21°C de mínima y 30°C de máxima, aunque sin descartar nubosidad variable.