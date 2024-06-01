El momento en que Neymar se burló en la cara de Cristiano Ronaldo tras ganarle una final

Neymar, Al-Hilal. Foto: Reuters

El Al-Hilal sigue de racha y Neymar festejó. El equipo se consagró campeón de la King’s Cup frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, quien abandonó el campo entre lágrimas.

Al-Hilal derrotó por 5 a 4 en los penales al Al-Nassr, tras haber igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y obtuvo el título de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

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Neymar, desde la tribuna, celebró el triunfo de su equipo al ritmo de “¡Meeeeesssi, Meeeesssi!”, en una clara provocación hacia su rival Cristiano Ronaldo.

Neymar festejó el nuevo título de Al-Hilal

El Al Hilal, tras haber asegurado el título de liga con varias fechas de anticipación, sumó un nuevo trofeo a su palmarés al vencer al Al-Nassr en la final de la King’s Cup.

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El astro brasileño, quien no pudo disputar el partido debido a una lesión, no perdió la oportunidad de disfrutar del éxito de sus compañeros y de lanzar una indirecta a Cristiano Ronaldo, quien se retiró del campo visiblemente frustrado por la derrota.

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El llanto del portugués

Cristiano Ronaldo ganó casi todo como jugador, solo le faltó un mundial, quizás si hubiera nacido en otro país hubiera podido lograr ese objetivo. Pero a lo largo de su carrera le quedaron pocas cosas por festejar.

El llanto de Cristiano Ronaldo en la final que perdió Al-Nassr

Y a los 39 años, jugando una liga menor como la árabe, Cristiano Ronaldo volvió a mostrar que su hambre de gloria no se termina, quiere seguir ganando y cuando no lo hace llora, como un chico, como alguien que nunca consiguió un título.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo, quien se quedó con el récord de máximo goleador en una temporada de la Saudi Pro League con 35 goles, entró en un desconsolante llanto al perder la final y se marchó con mucha bronca del estadio King Abdullah Sports City de Jeddah. Mientras que Neymar, quien vio el partido junto a los suplentes, se sumó a los festejos con sus compañeros.