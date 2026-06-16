Agenda Mundial 2026: todos los partidos del martes 16 de junio de los grupos I y J, horarios y dónde verlos

Se viene el debut de Argentina en el Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio en una jornada en la que se jugarán 3 partidos. Además de los de Lionel Messi y compañía, se disputarán los encuentros del Grupo I, que tiene a la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland como protagonistas. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 16 de junio

Este martes 16 de junio juegan Francia vs Senegal e Irak vs Noruega por el Grupo I y Argentina vs Argelia por el Grupo J.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Francia vs Senegal - 16:00hs - New York New Jersey Stadium de New Jersey

Irak vs Noruega - 19:00hs - Boston Stadium de Massachusetts

Argentina vs Argelia - 22:00hs - Kansas City Stadium de Misuri

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Francia vs Senegal : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Irak vs Noruega : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Argentina vs Argelia: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+.

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Cómo llegan Francia y Senegal

El último partido de Francia antes del Mundial fue el lunes 8 de junio, cuando le ganó 3 a 1 a Irlanda del Norte en un amistoso disputado en el Estadio Pierre-Mauroy (Francia). Por su parte, Senegal viene de empatar 0 a 0 ante Arabia Saudita, el martes 9 de junio en el Toyota Field (Estados Unidos).

Kylian Mbappé, listo para el Mundial. Foto: REUTERS

Cómo llegan Irak y Noruega

Irak llega al debut en la Copa del Mundo tras perder 0 a 2 contra Venezuela en un amistoso disputado el martes 9 de junio en el SeatGeek Stadium (EEUU). Por su parte, Noruega igualó 1 a 1 ante Marruecos el domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium (EEUU).

Próximos partidos del Grupo I en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo I del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Francia vs Irak: lunes 22 de junio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium

Noruega vs Senegal: lunes 22 de junio a las 21:00hs en el New York New Jersey Stadium

Fecha 3

Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Boston Stadium

Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Toronto Stadium

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Cómo llegan Argentina y Argelia

Argentina llega al Mundial 2026 tras ganarle 3 a 0 a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium (EEUU). Por su parte, Argelia viene de golear 4 a 0 a Bolivia, el miércoles 10 de junio en el Rock Chalk Park (EEUU).

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 1

Austria vs Jordania: miércoles 17 de junio a las 01:00 en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 2

Argentina vs Austria: lunes 22 de junio a las 14:00hs en el Dallas Stadium

Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

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