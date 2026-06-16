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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del martes 16 de junio de los grupos I y J, horarios y dónde verlos

Se viene el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. También se juegan los dos partidos del Grupo I que tiene a Francia y Noruega como candidatos. Hora, dónde verlos y todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se viene el debut de Argentina en el Mundial.
Se viene el debut de Argentina en el Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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La Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio en una jornada en la que se jugarán 3 partidos. Además de los de Lionel Messi y compañía, se disputarán los encuentros del Grupo I, que tiene a la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland como protagonistas. En esta nota, la agenda completa con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 16 de junio

Este martes 16 de junio juegan Francia vs Senegal e Irak vs Noruega por el Grupo I y Argentina vs Argelia por el Grupo J.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Francia vs Senegal - 16:00hs - New York New Jersey Stadium de New Jersey
  • Irak vs Noruega - 19:00hs - Boston Stadium de Massachusetts
  • Argentina vs Argelia - 22:00hs - Kansas City Stadium de Misuri

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Francia vs Senegal: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Irak vs Noruega: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Argentina vs Argelia: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+.

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Cómo llegan Francia y Senegal

El último partido de Francia antes del Mundial fue el lunes 8 de junio, cuando le ganó 3 a 1 a Irlanda del Norte en un amistoso disputado en el Estadio Pierre-Mauroy (Francia). Por su parte, Senegal viene de empatar 0 a 0 ante Arabia Saudita, el martes 9 de junio en el Toyota Field (Estados Unidos).

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Kylian Mbappé, listo para el Mundial. Foto: REUTERS

Cómo llegan Irak y Noruega

Irak llega al debut en la Copa del Mundo tras perder 0 a 2 contra Venezuela en un amistoso disputado el martes 9 de junio en el SeatGeek Stadium (EEUU). Por su parte, Noruega igualó 1 a 1 ante Marruecos el domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium (EEUU).

Próximos partidos del Grupo I en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo I del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Francia vs Irak: lunes 22 de junio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium
  • Noruega vs Senegal: lunes 22 de junio a las 21:00hs en el New York New Jersey Stadium

Fecha 3

  • Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Boston Stadium
  • Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Toronto Stadium

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Cómo llegan Argentina y Argelia

Argentina llega al Mundial 2026 tras ganarle 3 a 0 a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium (EEUU). Por su parte, Argelia viene de golear 4 a 0 a Bolivia, el miércoles 10 de junio en el Rock Chalk Park (EEUU).

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 1

Austria vs Jordania: miércoles 17 de junio a las 01:00 en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 2

  • Argentina vs Austria: lunes 22 de junio a las 14:00hs en el Dallas Stadium
  • Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

  • Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium
  • Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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