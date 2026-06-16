Agenda Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 17 de junio de los grupos J, K y L, horarios y dónde verlos

Cristiano Ronaldo, Selección de Portugal. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 ya nos dejó partidos apasionantes y este miércoles 17 de junio no es la excepción: entre los cinco encuentros de la jornada, debuta Cristiano Ronaldo con Portugal ante la “principiante” República Democrática del Congo. Además, el plato fuerte: Inglaterra vs Croacia por el Grupo L.

En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 17 de junio

Este miércoles 17 de junio juegan Austria vs Jordania por el Grupo J; Portugal vs RD del Congo y Uzbekistán vs Colombia por el Grupo K; e Inglaterra vs Croacia y Ghana vs Panamá por el Grupo L.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Austria vs Jordania - 01:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Portugal vs RD Congo - 14:00hs - Houston Stadium

Inglaterra vs Croacia - 17:00hs - Dallas Stadium

Uzbekistán vs Colombia - 23:00hs - Mexico City Stadium

Ghana vs Panamá - 20:00hs - Toronto Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Austria vs Jordania : TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Portugal vs RD del Congo : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Inglaterra vs Croacia : TyC Sports, DGO, DIRECTV, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+

Uzbekistán vs Colombia : TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Ghana vs Panamá: TyC Sports, DIRECTV, DGO, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Cómo llegan Austria y Jordania

El último partido de Austria antes del Mundial fue victoria 1 a 0 ante Túnez el lunes 1 de junio en un amistoso disputado en el Ernst-Happel-Stadion (Austria). Por su parte, Jordania llega tras perder 0 a 2 ante Colombia el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium (Estados Unidos).

Asutria comparte grupo con Argentina. Foto: REUTERS

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Argentina vs Austria: lunes 22 de junio a las 14:00hs en el Dallas Stadium

Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Cómo está conformado el Grupo K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial 2026 está conformado por Portugal, RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Cómo llegan Portugal y RD del Congo

El debut de Portugal se da después de la victoria 2 a 1 ante Nigeria en el amistoso del miércoles 10 de junio en el Estádio Dr. Magalhaes Pessoa (Portugal), mientras que Congo llegó al debut mundialista tras caer 1 a 2 con Chile en el Stade de la Source (Francia).

Cómo llegan Uzbekistán y Colombia

Antes del Mundial, Uzbekistán perdió 1 a 2 ante Países Bajos el lunes 8 de junio en el Icahn Stadium (EEUU), mientras que Colombia llegó tras ganarle 2 a 0 a Jordania en el Snapdragon Stadium (EEUU).

Próximos partidos del Grupo K en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo K del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Portugal vs Uzbekistán: martes 23 de junio a las 14:00hs en el Houston Stadium

Colombia vs RD del Congo: martes 23 de junio a las 23:00hs en el Guadalajara Stadium

Fecha 3

Colombia vs Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Miami Stadium

RD del Congo vs Uzbekistán: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Atlanta Stadium

Cómo está conformado el Grupo L del Mundial 2026

El Grupo L del Mundial 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Cómo llegan Inglaterra y Croacia

Inglaterra llegó al Mundial 2026 tras golear 3 a 0 a Costa Rica en un amistoso jugado el miércoles 10 de junio en el Inter&Co Stadium (EEUU), mientras que Croacia le ganó 2 a 1 a Eslovenia en el Stadion Anđelko Herjavec (Croacia).

Cómo llegan Ghana y Panamá

Ghana empató 1 a 1 con Gales en su amistoso previo al Mundial, mientras que Panamá sufrió el mismo resultado ante Bosnia y Herzegovina.

Próximos partidos del Grupo L en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo L del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Inglaterra vs Ghana: martes 23 de junio a las 17:00hs en el Boston Stadium

Panamá vs Croacia: martes 23 de junio a las 20:00hs en el Toronto Stadium

Fecha 3

Croacia vs Ghana: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium

Panamá vs Inglaterra: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el New York New Jersey Stadium

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