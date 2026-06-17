Alerta en Estados Unidos por la tormenta tropical Arthur: ¿corren riesgo las sedes del Mundial 2026?

La tormenta Arthur, la primera del Atlántico, se forma frente a las costas de Texas, en Estados Unidos. Foto: EFE.

La tormenta tropical Arthur se convirtió este miércoles en el primer ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026 al formarse frente a las costas de Texas. El fenómeno meteorológico, que avanza sobre el Golfo de México, puso bajo alerta a varios estados del sur de Estados Unidos debido al riesgo de inundaciones repentinas, marejadas costeras y posibles tornados, y más aún teniendo en cuenta que es actual sede del Mundial 2026.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se ubicaba a unos 65 kilómetros al noreste de Port O’Connor, en Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Los especialistas prevén que se desplace hacia el noreste bordeando la costa texana antes de ingresar en Luisiana, donde comenzaría a debilitarse.

La tormenta Arthur, la primera del Atlántico, se forma frente a las costas de Texas, en Estados Unidos. Foto: EFE

El organismo meteorológico advirtió que “se esperan inundaciones que amenazan la vida” en amplias zonas del sureste estadounidense. Entre los estados bajo vigilancia figuran Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida, donde las precipitaciones podrían extenderse hasta el fin de semana.

“Hoy se anticipan vientos con fuerza de tormenta tropical en las cosas del Alto de Texas y Luisiana, desde High Island hasta Morgan City, donde está en vigor un aviso de tormenta tropical. Hoy se anticipan inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de porciones de las costas del Alto Texas y Luisiana”, añadió el Centro Nacional de Huracanes.

Además de las lluvias intensas, los pronósticos contemplan marejadas ciclónicas, inundaciones urbanas y la posible formación de tornados aislados. En algunos sectores podrían acumularse hasta 20 pulgadas de agua, equivalentes a más de 50 centímetros de precipitaciones.

La llegada de Arthur se produce en un contexto complejo para Texas, que ya venía registrando fuertes lluvias durante los últimos días. Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintas localidades y dejaron al menos una víctima fatal.

Consecuencias de las inundaciones en Texas. Foto: via REUTERS

Una mujer murió en el condado de Bandera, al oeste de San Antonio, después de que una crecida repentina arrastrara el vehículo que conducía. Horas más tarde, los equipos de rescate encontraron el automóvil completamente sumergido con el cuerpo en su interior.

Tormenta Arthur: ¿puede impactar en el Mundial 2026?

La aparición de Arthur también despertó interrogantes entre los aficionados al fútbol debido a que Estados Unidos es el principal anfitrión de la Copa del Mundo 2026 y alberga 78 de los 104 partidos del torneo.

Entre las sedes mundialistas se encuentran precisamente dos ciudades ubicadas en Texas: Houston y Dallas-Arlington. La primera alberga encuentros en el NRG Stadium, mientras que Dallas-Arlington será una de las plazas más importantes del campeonato, con nueve partidos programados, incluida una semifinal.

Ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Sin embargo, la tormenta Arthur no representa, por el momento, una amenaza directa para el desarrollo del Mundial. El principal motivo es que el torneo se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, mientras que este fenómeno ocurre durante los primeros días de la temporada de huracanes y se espera que se disipe rápidamente tras tocar tierra durante agosto y septiembre.

De hecho, este mismo miércoles 17, Houston fue sede de un partido del Mundial entre Portugal y República Democrática del Congo, disputado con normalidad en un estadio cubierto pese a las condiciones meteorológicas adversas en la región.

No obstante, Arthur vuelve a poner sobre la mesa un desafío recurrente para los organizadores de grandes eventos deportivos en el sur de Estados Unidos: la exposición a fenómenos meteorológicos extremos durante la temporada de huracanes.

Ciudades como Houston, Miami y Atlanta figuran entre las sedes mundialistas ubicadas en zonas que históricamente pueden verse afectadas por tormentas tropicales y ciclones durante los meses de verano.