Misterio, terror y apocalipsis en todos los capítulos: la serie basada en hechos reales de Disney+ ideal para maratonear

Si bien fue lanzada años atrás, es un título que nunca pasa de moda por su historia sangrienta y terrorífica.

Disney+ busca siempre sorprender a sus suscriptores con series y películas exitosas, ya sean actuales o clásicos que siguen entre los más vistos.

Entre ellas se encuentra “American Horror Story”, que desde su estreno en 2011 acumula 12 temporadas y continúa atrapando a los espectadores con sus intensas historias de terror. Si no la viste, este fin de semana es ideal para una maratón terrorífica y llena de escenas con giros inesperados.

Esta serie dramática fue creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Desde su lanzamiento, “los creadores redefinieron el género de terror con varias temporadas que presentan un espeluznante manicomio, un aquelarre de brujas, un espectáculo itinerante de fenómenos, un hotel encantado y el mismísimo apocalipsis”, remarca Disney+. Cabe destacar que la saga fue la ganadora de un Emmy y un Globo de Oro.

Además, los fanáticos de esta serie destacan a los actores como Jessica Lange, Sarah Paulson o Evan Peters, que recibieron elogios por su capacidad de transformarse en personajes exagerados y de terror. La dirección también fue muy elogiada por su dinamismo y ritmo en escenas de terror y suspenso.

Aventura bajo el mar: la nueva miniserie de Disney+ basada en un clásico de la literatura

Disney sorprende con una producción breve y atrapante, basada en uno de los grandes clásicos del siglo XIX. Pensada para maratonear en pocas horas, esta serie ya genera comentarios positivos por su ritmo intenso y narrativa envolvente.

Con un elenco internacional y una ambientación cuidada hasta el último detalle, la miniserie busca atraer tanto a quienes conocen la obra original como a nuevos espectadores. La propuesta combina aventura, misterio y un trasfondo literario que sigue vigente más de cien años después de su publicación.

Se trata de “20.000 leguas de viaje submarino”, la nueva adaptación de Disney que condensa la aventura en solo seis episodios. Todo lo que tenés que saber sobre uno de los estrenos más esperados.

Inspirada en la novela de Julio Verne, la historia sigue a un joven Capitán Nemo en los inicios de su viaje a bordo del Nautilus. A lo largo de seis episodios, la trama explora sus motivaciones, sus relaciones con la tripulación y los desafíos que enfrenta bajo el mar, mezclando exploración con conflictos personales.