El mejor alfajor triple del mundo es argentino: tiene muchísimo dulce de leche y se impone entre los bajoneros

La competición premió lo más destacado en diferentes categorías. La corona del inigualable triple tiene nuevo dueño. ¿Ya lo probaste?

El campeón del triple alfajor nació en Lanús Foto: Instagram @elbarrigonchingolo

La cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025 llegó a su fin y reunió a más de 120 marcas, entre artesanales e industriales, con el objetivo de ser reconocidas por sus recetas únicas y estilos. El jurado eligió a la fábrica El Barrigón Chingolo en la categoría de Mejor Alfajor Triple del Mundo.

La fábrica, en Monte Chingolo Lanús, se llevó el oro y fue distinguida por la receta particular de su alfajor triple negro relleno de dulce de leche y frutilla -que además se quedó con la medalla de plata como Mejor Alfajor Industrial-. Cabe destacar que el año pasado ya había recibido una medalla por tener el de mejor dulce de leche.

Todo listo para el Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram @probandoalfajores

Cómo es el Barrigón

La receta es simple: dos tapas de cacao súper húmedas, 75 gramos de dulce de leche cremoso y una cobertura de chocolate semiamargo o blanco.

Al primer mordisco, la cantidad de dulce de leche explota entre las galletas, y esta es una de las razones que enamoraron a los clientes y seguidores.

El fenómeno no es casualidad.Matías Bello y Alexia Mazza, la pareja detrás de El Barrigón, supieron cómo conquistar a su audiencia a través del humor y la autenticidad en sus contenidos. Su presencia en Instagram, TikTok y Facebook ha sido clave para amplificar el alcance del alfajor, generando un engagement constante con su comunidad que tiene más de 130 mil seguidores.

Alfajor Barrigón. Foto: Instagram @probandoalfajores

El gran ganador

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 ya coronó a su campeón. El título de “Mejor Alfajor del Mundo 2025” fue para Chacra Los Retamos, una marca patagónica de El Hoyo, Chubut, que conquistó al jurado con su creación de harina de nuez y dulce de leche, bañada en chocolate blanco.

Lo que hace único a este alfajor es su minuciosa elaboración con harina de nuez, sumada a la generosa cantidad de dulce de leche en su interior. Como detalle distintivo, en esta edición el podio fue para una propuesta cubierta de chocolate blanco, algo poco habitual en la competencia.