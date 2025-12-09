Detrás del pan dulce más buscado: cuánto cuesta comer en Plaza Mayor, el restaurante español de Buenos Aires que tiene horas de cola

Platos de Plaza Mayor. Foto: Instagram @plazamayorok

A la hora de elegir el mejor pan dulce para las fiestas, Plaza Mayor suele aparecer entre las primeras opciones: una receta familiar que se mantiene intacta desde 1985 y que genera cuadras de cola en la tradicional esquina de Venezuela y San José, pleno corazón de Monserrat. Pero, más allá de su delicia emblema, este clásico porteño va mucho más allá del pan dulce y se perfila como un lugar imperdible para disfrutar de una gastronomía española deliciosa.

Las comidas españolas se caracterizan por sabores simples pero intensos, basados en ingredientes frescos como aceite de oliva, pescados, mariscos y vegetales. Se trata de una cocina profundamente regional, donde cada zona aporta sus platos emblemáticos, desde la paella hasta el pulpo a la gallega. ¿Qué se puede comer en Plaza Mayor y cuánto cuestan sus platos?

La sidra tirada, otro de los grandes emblemas de Plaza Mayor

Plaza Mayor abrió sus puertas en 1985, en pleno barrio de Monserrat, de la mano de una familia de origen español que buscaba recrear en Buenos Aires la cocina tradicional que habían conocido desde chicos. Desde el inicio, el espíritu fue el mismo: comida casera, porciones abundantes y recetas clásicas de las regiones españolas, servidas sin vueltas y en un ambiente que remite a un bodegón de siempre.

Tiempo después de su apertura, el restaurante se propuso instalar en Buenos Aires la costumbre de tomar sidra tirada, invitando a los comensales a acompañar sus platos con esta bebida de manzana, del mismo modo en que lo hacían con la cerveza. En esa búsqueda por darle más visibilidad, apareció un recuerdo familiar: una receta casera de pan dulce que siempre fue protagonista de las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. Con el tiempo, esa preparación terminó convirtiéndose en uno de los grandes emblemas de la casa.

Platos típicos de Plaza Mayor y sus precios en diciembre 2025

En Plaza Mayor se puede disfrutar de una deliciosa cocina española. Entre sus especialidades se destacan:

Empanada Gallega : $13.000

Rabas: $22.000

Tortilla Española : $20.000

Alcauciles Salteados : $16.000

Paella Valenciana: $36.000

Paella de Verdura: $30.000

Arroz con Mariscos: $34.000

Cazuela de Mariscos: $34.000

Cazuela de Calamares: $32.000

Cazuela de Caracoles: $20.000

Cazuela de Pulpo: $89.000

Mejillones a la Provenzal: $28.000

Spaghetti Fruto de Mar: $38.000

Gambas al Ajillo: $32.000

Langostinos Empanados: $32.000

Langostinos a la Plancha: $32.000

Pulpo a la Gallega: $89.000

Pulpo al Verdeo: $89.000

Pulpo al Ajillo: $79.000

Pulpo a la Parrilla: $89.000

Cazuela de Pollo PM: $32.000

Cazuela de Conejo: $33.000

1/4 de Pollo al Verdeo: $32.000

Mollejas al Verdeo: $38.000

Calamarettis Plaza Mayor: $39.000

También cuenta con opciones de pescados, con precios que van desde los $26.000 hasta los $30.000, y pastas que oscilan entre los $14.000 y los $25.000.

Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor para Navidad y Año Nuevo

El pan dulce de Plaza Mayor se destaca por sus frutos secos, higos confitados y una receta familiar que se mantiene desde 1985, convirtiéndose en un clásico que atraviesa generaciones. Cada diciembre, las filas para conseguirlo suelen extenderse por varias cuadras, mostrando la pasión de los argentinos por esta preparación tradicional.

Pan dulce de Plaza Mayor. Foto: Facebook / Pan Dulce Plaza Mayor.

Con la inminente llegada de la Navidad, la emblemática panadería y restaurante comenzó a calentar sus motores y ya sacó a la venta la nueva versión de su emblemático Pan dulce, a un precio de $36.000, casi $11.000 más caro respecto al año pasado. A pesar de la suba, sigue siendo uno de los más económicos y buscados, y su popularidad hace que algunos lo ofrezcan en sitios de venta online por más de $40.000.

Dónde queda Plaza Mayor

El restaurante Plaza Mayor está ubicado en Venezuela 1399, Buenos Aires, y atiende todos los días en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 17 a 19. Allí, los fanáticos pueden asegurarse de conseguir uno de los panes dulces más emblemáticos de la Navidad argentina, disfrutar de su receta tradicional y mantener viva una tradición que no pasa de moda.