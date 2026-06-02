La historia oculta de Walt Disney en Argentina: por qué el folklore gaucho lo fascinó y llegó a sus películas

Walt Disney en su visita a la Argentina Foto: Archivo

Hubo un tiempo en que Walt Disney no buscó inspiración en castillos europeos ni en leyendas medievales, sino en algo mucho más cercano a la identidad argentina: el folklore, la pampa, la figura del gaucho, el mate, la música criolla y las danzas tradicionales. Lo que hoy puede sonar insólito está documentado: en 1941, Disney viajó por América del Sur y encontró en la Argentina una fuente cultural que marcaría parte de su imaginario audiovisual.

Aquel viaje no fue un simple paseo de celebridad. Formó parte de la política de “Buena Vecindad” impulsada por Estados Unidos para fortalecer vínculos con América Latina en un contexto internacional convulsionado. Disney llegó con artistas, guionistas y músicos de su estudio y, lejos de limitarse a las visitas protocolares, se dedicó a observar costumbres, escuchar relatos locales y tomar apuntes visuales de la cultura regional.

Por qué Walt Disney se fascinó con el folklore argentino

En la Argentina, Disney encontró algo que para su universo creativo resultaba irresistible: una cultura visual y narrativa poderosa, con símbolos muy definidos. La figura del gaucho, el paisaje abierto de la pampa, la música popular, las guitarreadas, el asado y las tradiciones camperas ofrecían una identidad fuerte, reconocible y profundamente cinematográfica. Fuentes históricas coinciden en que el eje argentino de la investigación del estudio terminó girando, sobre todo, alrededor de la cultura gauchesca.

Walt Disney Foto: Archivo

Ese interés no nació de una mirada superficial. De acuerdo con reconstrucciones históricas y archivos culturales, el equipo de Disney visitó espacios vinculados al universo gaucho, asistió a presentaciones de folklore y se reunió con referentes capaces de explicar costumbres, vestimenta, música y modos de vida del interior argentino. La meta era comprender esa cultura desde adentro para luego traducirla al lenguaje de la animación.

El Alvear Palace, los dibujantes argentinos y una Buenos Aires convertida en taller creativo

Durante su estadía en Buenos Aires, el equipo se instaló en el Alvear Palace Hotel, donde improvisó una especie de estudio de trabajo. Allí no solo dibujaban y escribían: también recibían artistas, periodistas, estudiantes, músicos y figuras de la escena cultural local. El intercambio fue constante y convirtió a ese espacio en un verdadero laboratorio creativo, donde el folklore argentino dejó de ser una postal exótica para convertirse en material de observación directa.

Uno de los nombres clave de esa etapa fue el del profesor Andrés Chazarreta, figura fundamental en la difusión de la música y las danzas folklóricas argentinas. Según distintas reconstrucciones, Chazarreta organizó demostraciones de bailes tradicionales para Disney y su grupo, y hasta lo introdujo en ritmos y coreografías locales como la zamba y El Gato, dos expresiones centrales de la tradición popular argentina.

La visita a la estancia de Molina Campos y el momento en que Disney se vistió de gaucho

Si hubo una experiencia que condensó el magnetismo de Disney por el folklore argentino, fue su paso por el universo de Florencio Molina Campos, uno de los artistas que mejor retrató la vida rural y el imaginario gauchesco. Molina Campos ya era una referencia de la cultura visual argentina y su obra había logrado proyectar al gaucho como símbolo nacional. Su trabajo no pasó desapercibido para Disney, que vio en esas escenas una síntesis perfecta entre humor, identidad y color local.

Florencio Molina Campos en Río de Janeiro para conocer a Walt Disney Foto: Gentileza ArtexArte

En la estancia vinculada a los Molina Campos, Disney participó de una jornada criolla con asado, mate, caballos, bailes folklóricos y costumbres camperas. Los registros y testimonios citados por distintas fuentes coinciden en una imagen ya histórica: Walt Disney vestido de gaucho, incorporado por unas horas a una ceremonia cultural que lo impactó más de lo que muchos imaginan. Se trató de una experiencia decisiva porque no solo observó la tradición: la vivió de manera directa, con hospitalidad argentina y contacto real con la vida rural.

Cómo ese viaje terminó dentro de las películas de Disney

El interés por el folklore argentino no quedó archivado en libretas de viaje. Poco tiempo después, ese material comenzó a filtrarse en producciones del estudio. El caso más conocido es “El Gaucho Goofy”, segmento de Saludos Amigos, donde Goofy es trasladado a las pampas argentinas y se introduce en costumbres asociadas al mundo gaucho. El propio material oficial de Disney presenta a la película como un recorrido por los Andes, las pampas argentinas y Río de Janeiro, surgido del viaje sudamericano de 1941.

Florencio Molina Campos en Río de Janeiro para conocer a Walt Disney Foto: Gentileza ArtexArte

Pero la influencia argentina fue más allá. El Smithsonian destaca que la experiencia con Molina Campos y la inmersión en la cultura local también se reflejaron después en “The Flying Gauchito”, corto incluido en The Three Caballeros, donde vuelven a aparecer elementos propios del folklore nacional, como el mate, la zamba y la vida gaucha. Es decir, la Argentina no fue una nota al pie en la historia de Disney: fue una materia prima concreta para la construcción de personajes, escenas y atmósferas.

La historia cultural detrás del fenómeno: por qué el gaucho sedujo a Disney

Hay una razón profunda detrás de ese flechazo cultural. El gaucho no era solo un personaje pintoresco: para buena parte de la tradición argentina se trataba de una figura asociada a la libertad, al coraje, a la vida en la llanura y a una identidad nacional en formación. El Smithsonian recuerda que Florencio Molina Campos dedicó su obra a elevar al gaucho como emblema argentino, y que esa representación terminó encontrando en Disney una vidriera global inesperada.

Dicho de otro modo, Disney entendió que el folklore argentino no era apenas un conjunto de bailes o vestimentas típicas. Vio en él una narrativa completa: personajes definidos, gestos propios, música reconocible, humor, paisaje y una épica popular. Por eso su interés fue tan persistente. No buscó solo color local; buscó una historia viva que pudiera dialogar con públicos masivos sin perder su raíz cultural.