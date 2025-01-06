Alerta meteorológica: Estados Unidos y Europa enfrentan la tormenta invernal más intensa de los últimos diez años

Tormenta invernal en Europa. Foto: Reuters.

El invierno de 2025 comenzó con una tormenta de magnitud histórica que afecta al centro-este de Estados Unidos y al norte de Europa, dejando a millones de personas enfrentando condiciones climáticas extremas.

Las nevadas, el frío polar y los fuertes vientos ya afectaron el transporte, la infraestructura y la seguridad de los ciudadanos en ambas regiones. En Estados Unidos, los meteorólogos advierten que esta tormenta podría marcar un récord de nevadas en una década.

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Tormenta invernal en Estados Unidos. Video: Reuters.

Las temperaturas descendieron drásticamente, alcanzando mínimos de -25°C en estados como Minnesota. Esta disminución se debe al desplazamiento del vórtice polar hacia el sur, un fenómeno que los científicos atribuyen al calentamiento del Ártico, que altera los patrones climáticos globales.

Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, dijo que se pronostica que “más de una docena” de estados se vean afectados por uno o más aspectos de esta tormenta, la cual dejará una extensa franja de hielo y nieve en el centro y este del país.

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No obstante, algunas zonas del sur podrían verse afectadas por severas tormentas eléctricas a lo largo del fin de semana e inicios de la semana, de acuerdo con el medio especializado en clima.

Tormenta invernal en Europa. Foto: Reuters.

Tormenta invernal en Europa. Foto: Reuters.

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Estados Unidos y Europa enfrentan la tormenta invernal más intensa en una década

La acumulación de nieve llegó a niveles críticos en el norte de Nueva York, donde algunas áreas registraron hasta 90 centímetros, exacerbadas por el efecto lago. En Europa, la situación es similar, destacando ciudades como Manchester y Liverpool como las más afectadas.

En ciudades como Baltimore, las autoridades habilitaron refugios para proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, mientras que estados como Missouri y Arkansas declararon el estado de emergencia para mitigar los impactos de la tormenta.

Adicionalmente, el transporte terrestre fue gravemente afectado, con carreteras como la autopista de Kansas cerradas por acumulaciones de nieve y ventiscas. Además, se reportaron numerosos accidentes debido a las condiciones resbaladizas, incluyendo vuelcos de vehículos de emergencia y camiones de carga.

En paralelo, el valle del bajo Mississippi enfrenta tormentas eléctricas severas y posibles tornados, sumando un nuevo nivel de peligro al panorama.

En Europa, las nevadas causaron grandes interrupciones en el transporte aéreo. Aeropuertos clave como Frankfurt, Múnich y Ámsterdam-Schiphol cancelaron decenas de vuelos y reprogramado cientos más. En Inglaterra, las operaciones en aeropuertos como Manchester y Liverpool se realizan con restricciones.