Cómo mantener tus plantas radiantes todo el año: el cuidado que marca la diferencia

Aunque solemos ubicarlas donde más se lucen, existe un detalle poco conocido sobre su posición que puede cambiar por completo su salud y su crecimiento.

Cómo mantener tus plantas radiantes todo el año. Foto: Unsplash.

Las plantas aportan vida a cualquier hogar, pero muchas veces, en el afán de ubicarlas donde mejor lucen para decorar, pasamos por alto un aspecto fundamental: elegir el lugar donde realmente puedan crecer sanas. Más allá de lo estético, es importante considerar ciertos cuidados.

Álvaro Pedrera, especialista en jardinería, explica que la ubicación influye de manera directa en el bienestar de cada especie. Puede que en un rincón se vean más bonitas, pero eso no siempre significa que sea el lugar adecuado. Por eso, el experto deja una recomendación clave: “No coloques tus plantas solo pensando en cómo se ven”.

Dónde colocar las plantas para que crezcan fuertes y sanas

Tal como explica Pedrera, el criterio estético debe dejarse de lado al momento de elegir el lugar adecuado: “Si eres de esas personas que pone las plantas donde quedan bien, donde hay hueco o donde crees que decoran más, entonces que no te extrañe si no crecen bien“, explicó a través de su cuenta de Instagram (@ypikue).

Al igual que cualquier ser vivo, las plantas necesitan sol, aunque la cantidad varía según la especie. Tal como explica el especialista Álvaro Pedrera, “cada planta requiere un nivel distinto de luz, y no todas las zonas de tu salón reciben la misma cantidad. No es lo mismo colocarla pegada a la ventana que a dos metros o en una esquina alejada”.

El cuidado que marca la diferencia en las plantas. Foto: Unsplash.

¿Qué pasa si la planta no recibe suficiente luz?

Cuando la iluminación es insuficiente, las plantas comienzan a mostrar señales claras:

Pierden fuerza.

Su color se apaga.

Dejan de crecer.

Nunca terminan de verse realmente sanas.

El cuidado que marca la diferencia en las plantas. Foto: Unsplash.

Por eso, a la hora de decidir dónde ubicar cada especie, lo ideal es consultar con un botánico o jardinero de confianza. La recomendación dependerá tanto del tipo de planta como de las características propias de la casa. Con esa información, será más fácil darles las condiciones adecuadas para que se desarrollen plenamente y, al mismo tiempo, aporten frescura y vida a la decoración del hogar.