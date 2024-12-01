"Se volvió loco": los estremecedores audios de los vecinos del joven que mató a su padre e hirió a su familia en un country

Los vecinos del barrio donde sucedió la tragedia estaban desesperados. Foto: Fincas de Hudson.

Un parricidio (acto de asesinar a un pariente cercano) siempre provoca conmoción entre los vecinos del barrio donde la tragedia tiene lugar. En este caso no fue distinto y los mensajes con voces desesperadas comenzaron a replicarse instantes después del incidente.

Es que no es algo de todos los días escuchar una ráfaga de disparos proveniente de un joven de 14 años contra su familia. El barrio cerrado Fincas de Hudson oyó cómo el joven mató a su padre, hirió de gravedad a su madre y a su hermana y luego intentó suicidarse de un disparo en la cabeza.

Fincas de Hudson. Foto: Web.

El barrio cerrado Fincas de Hudson. Foto: NA.

Los vecinos, desesperados por la situación, no dudaron en el pedido de ayuda. “Por favor vecinos, que alguien llame a la policía, se escuchan tiros. Empezaron a los tiros, no sé qué está pasando. Hay gritos y llantos, llamen al 911“, decía uno de los mensajes.

En otro de los audios, una mujer relata: “Por favor, llamen a la policía, hay una persona armada y mató a la familia, al parecer. Está gritando la vecina”. Siguiendo, agregó: "Hay un chico que se volvió loco y empezó a los tiros. Mató a la familia. La madre está con heridas de bala. Métanse todos adentro y llamen a la policía".

Los estremecedores audios de los vecinos del country en Berazategui.

¿Cómo está el menor que intentó suicidarse?

El menor, cuyas iniciales son B.R, se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva luego de que fuera intervenido tras intentar quitarse la vida. El incidente ocurrió después de un evento traumático que conmocionó a la comunidad, y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia.

Por su parte, Ruth S., la madre de la familia, presentaba un disparo en el abdomen y también fue trasladada de urgencia. Ella se encuentra grave, pese a que pudo ser estabilizada tras ser intervenida.

En tanto, la menor de la familia, una niña de solo ocho años (iniciales A.R.), estaba en la casa de unos vecinos que la asistieron y trasladaron luego de haber sido rozada por una bala a la altura del abdomen. Está fuera de peligro tras haber sido trasladada al hospital local y confirmar a los investigadores que su hermano mayor fue quien efectuó los disparos.