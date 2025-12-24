De Milei a Kicillof y Macri: los saludos de los referentes políticos argentinos en vísperas de la Navidad 2025

El arco político nacional utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al pueblo argentino en vísperas de la Navidad y en medio del cierre del 2025.

Los referentes políticos argentinos enviaron sus saludos de cara a los festejos de Navidad. Foto: Reuters y Uno Entre Ríos

El mundo de la política envió sus respectivos saludos de cara a los festejos de Navidad 2025. De Javier Milei a Axel Kicillof, Mauricio Macri y Victoria Villarruel, entre otros, los referentes de los distintos espacios utilizaron sus redes sociales oficiales para mandar un mensaje al pueblo argentino.

El mensaje de Javier Milei

Javier Milei reflexionó sobre su gestión del año 2025 en redes sociales vía un video en X. Entre una serie de imágenes y videos que revelan sus acciones políticas del año, cerró el mensaje con un “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

El presidente utilizó sus redes sociales oficiales.

“Feliz Navidad en libertad. VLLC”, publicó el presidente en X junto al video que resume su mandato en el año que está llegando a su final. Destacó el acuerdo comercial con Estados Unidos, las acciones en materia de seguridad y aseguró que con la nueva composición del Congreso va a lograr “hacer a la Argentina el país más libre del mundo”.

El mensaje de Mauricio Macri

Mauricio Macri aprovechó el cierre de año para hacer público su balance y enviar un mensaje al Gobierno nacional sin hacer mención directa a Javier Milei. El expresidente publicó un video en su cuenta oficial de Instagram de cara a los festejos de Navidad, sostuvo que “política no es solo ganar las elecciones, es transformar la vida de la gente” y dejó un mensaje a los argentinos.

El video del presidente del PRO.

“En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”, expresó el presidente del PRO. El video publicado incluye imágenes de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los flamantes diputados Alejandro Finocchiaro y María Florencia De Sensi; la legisladora porteña Silvia Lospennato; y la referente del espacio amarillo, María Eugenia Vidal.

El mensaje de Axel Kicillof

Axel Kicillof utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a los argentinos y bonaerenses de cara a la Nochebuena y Navidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que fue “un año difícil” y pidió “no bajar los brazos” en medio de tensiones muy marcadas con el gobierno de Javier Milei.

“Feliz Navidad para todas las familias bonaerenses“, comenzó el posteo de Kicillof. ”Después de un año difícil, les deseamos paz, solidaridad y lo mejor para lo que viene. Construyamos una provincia y una Argentina para todos. ¡A no bajar los brazos!“, concluyó el gobernador, quien compartió su proyección para la Argentina de cara a 2026.

El mensaje de Patricia Bullrich

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó Bullrich.

“Nos han acompañado todo el año, nos han dado la posibilidad de hacer cambios que nunca tuvo la Argentina. Lo mejor está por venir”, señaló la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Cabe resaltar que el Senado se encamina a convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 y el de Inocencia Fiscal.

El mensaje de Victoria Villarruel

“Que en esta Nochebuena donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen del gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes. Hoy recordamos a la Sagrada Familia en un pesebre, humilde y rodeado de animales dando inicio a la cristiandad”, expresó Villarruel desde sus redes sociales.

“A las doce voy a estar brindando por ustedes, por todos los argentinos que van a trabajar, que están esforzándose por llevar el pan a su casa. Y quiero desearles que renazcan nuestros corazones junto con el niño Dios, la esperanza, el amor y la unión entre todos los argentinos”, indicó la vicepresidenta de la Nación y la presidenta del Senado.