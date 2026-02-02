Rolls de dulce de leche: la receta perfecta para una merienda bien golosa y llena de sabor
Sin gastar de más y sin pasos engorrosos, esta opción es de las mejores para salir del apuro y quedar bien con tus invitados.
Para una merienda riquísima, pero sin gastar de más, no hay nada mejor que una preparación dulce y casera.
Dentro de las opciones posibles, el roll de dulce de leche se convierte en un infalible: simple, tentador y perfecto para compartir. A continuación, la receta para unos deliciosos rolls de dulce de leche, perfectos para acompañar con el mate.
Cómo hacer rolls de dulce de leche
Ingredientes
- 300 g de harina 0000
- 1 huevo
- 50 g de manteca derretida
- 120 ml de leche tibia
- 50 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 sobre de levadura seca (7 g)
- Pizca de sal
- Dulce de leche repostero, cantidad necesaria
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Paso a paso
- En un bowl pequeño, mezclar la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura.
- Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Esto indica que la levadura está activa.
- En un bowl grande colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Hacer un hueco en el centro y añadir el huevo, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura.
- Integrar todo con una cuchara y luego amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y suave.
- Colocar la masa en un bowl ligeramente aceitado, cubrir con un paño o film y dejar reposar 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Una vez levada, desgasificar la masa y estirarla con palo hasta formar un rectángulo de 1 cm de espesor.
- Cubrir toda la superficie con una capa generosa de dulce de leche repostero.
- Empezar a enrollar desde el lado más largo, apretando suavemente para que quede compacto.
- Sellar el borde final pellizcando con los dedos.
- Colocar el rollo con la unión hacia abajo sobre una placa enmantecada o con papel manteca.
- Cubrir y dejar reposar 30 minutos más.
- Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 25 y 30 minutos, hasta que esté dorado en la superficie.
- Una vez frío, espolvorear con azúcar impalpable o agregar más dulce de leche por encima.
El origen de estos rolls de dulce de leche
La receta original es con canela y nacieron en Suecia, alrededor de la década de 1920, y se conocen en sueco como kanelbulle. Aunque la canela llegó a Europa mucho antes gracias a los comerciantes árabes, la receta específica del rollo se popularizó después de la Primera Guerra Mundial, cuando se volvió más común su preparación en hogares y panaderías.
Consiste en un rollo de masa abriochada con canela y mezcla de azúcar (y pasas en algunos casos), rociado sobre una delgada capa de mantequilla. La masa es enrollada, cortada en porciones individuales y horneada. A los rollos de canela se les glasea con azúcar o una crema de queso.