Lit Killah estará en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: cuándo toca y cuánto salen las entradas
El referente de la música urbana se presentará en el escenario Limay. Conocé el line up de artistas que va desde lo más nuevo hasta los clásicos tradicionales.
La Fiesta Nacional de la Confluencia se prepara para -otra vez- marcar tendencia en su 13 edición con un line up cargado de artistas de primer nivel. El evento, que nació como un festejo local y se convirtió en todo un clásico del verano neuquino, se realizará del 5 al 8 de febrero en el tradicional predio a orillas del río Limay y en las últimas horas lanzó un gran anuncio: la presentación de Lit Killah, quien se presentará el sábado 7 a las 22.
Además del show de Lit Killah, el Escenario Limay contará con una programación de alto nivel, especialmente el viernes 6, cuando toquen JJJulian, Santi Muk y An Espil.
Cabe señalar que el pase general es gratis, pero las entradas con beneficios están disponibles a través del sitio web Entrada Uno: entre las opciones, el festival de música habilita a la venta de tickets por día.
El secreto detrás del éxito de la Fiesta de la Confluencia
Esta celebración tuvo su primera edición en febrero de 2013, cuando contó con un presupuesto de 2,7 millones de pesos, que se tradujo en una asistencia de 150.000 personas en tres jornadas.
Su éxito fue tal que, desde su lanzamiento, se debió ampliar la superficie del predio en la Isla 132, pasando de 100 mil a 170 mil metros cuadrados.
El año pasado, un total de 1.450.000 personas visitaron la Fiesta de la Confluencia en sus cuatro jornadas, con picos de 500.000 asistentes en el cierre de María Becerra.
En esta edición, la festividad en Neuquén vuelve a ofrecer una propuesta artística diversa y transversal, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales. A ello se suma una amplia oferta gastronómica y la presencia de stands de emprendimientos locales, que invitan a vivir una experiencia integral en un entorno natural único, combinando música, cultura y paisaje.
Los artistas son de todo género musical, desde pop y rock hasta los más nuevos artistas virales en redes sociales. Ángela Torres, La B eriso, Dillom, Trueno y Karina compartirán escenario. Además, en cada jornada se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, fortaleciendo la participación de artistas emergentes locales.
Qué artistas tocarán en la Fiesta de la Confluencia 2026
Jueves 5 de febrero
- Karina
- Luciano Pereyra
- Rombai
- Migrantes
- Los Berbel
Viernes 6 de febrero
- Luck Ra
- Angela Torres
- FMK
- Roze
- Lautygram
- Tuli
Sábado 7 de febrero
- No Te Va Gustar
- La Beriso
- Bersuit
- Kapanga
- Comodines
- Lit Killah
Domingo 8 de febrero
- Trueno
- Dillom
- La Joaqui
- Tizishi
- Femi
Cuánto salen las entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026
Las entradas están disponibles en la plataforma Entrada Uno con variedades a elegir por noche o con ciertos beneficios. El pack preferencial por 4 noches sale $60.000.
Pase diario
- Entrada individual por día.
- Campo delantero
- Ingreso diferenciado y prioritario
- Sector de baños exclusivos
- Sector de food trucks especial
- Photo opportunity exclusivo.
Pase Confluencia
- Entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.
- Campo delantero
- Ingreso diferenciado y prioritario
- Sorteos por accesos a Meet & Greet
- Sector de baños exclusivos
- Sector de food trucks especial
- Photo opportunity exclusivo
Pack familiar/amigos
- Incluye 4 Pases Confluencia al precio de 3.
- Cada pase es válido para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.