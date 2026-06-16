Atendido por su dueño: el restaurante de cocina de mar en Mar del Plata a las brasas con un brochette único

Pescadito en la zona del puerto Foto: Yasmin Ali canal26.com

En Mar del Plata, donde la cocina de mar forma parte de la identidad local, hay lugares que logran destacarse por una idea clara, un producto bien trabajado y una atención que deja huella. Pescadito entra en esa categoría: un restaurante que apuesta por la cocina de bar con impronta marinera, cocción a las brasas y una experiencia cercana, de esas que todavía se sostienen en el trato cara a cara. Según las guías públicas consultadas, el local funciona en Bermejo 199, en la zona del puerto marplatense, y aparece mencionado como una propuesta bien valorada por su servicio y su cocina de mar.

Pescadito, una propuesta de cocina de mar a las brasas que se sale del molde

Lo que vuelve distinta a esta propuesta es su enfoque. En lugar de repetir la fórmula más clásica de marisquería, Pescadito pone el foco en una cocina de mar a las brasas, con identidad propia y espíritu de bar. La experiencia, además, suma un diferencial que hoy vale doble: es atendido por su dueño, Hugo, algo que suele traducirse en cercanía, seguimiento de cada mesa y una atención más personal.

Hugo, dueño del local Foto: Yasmin Ali canal26.com

A eso se le suma una marca de fuego que no pasa inadvertida: la parrilla trabaja con quebracho, una elección que aporta intensidad, perfume y una cocción con más carácter. En una ciudad donde el pescado fresco tiene enorme protagonismo, llevarlo a las brasas con esa decisión de fuego genera una personalidad particular, más rústica, más sabrosa y mucho más memorable.

El brochette de langostinos con cherries y panceta: el plato que se roba todas las miradas

Entre los imperdibles de Pescadito hay uno que tiene todo para convertirse en bandera de la casa: el brochette de langostinos con cherries y panceta. La combinación funciona porque reúne tres registros que se potencian entre sí: la delicadeza y dulzor natural del langostino, la frescura y acidez del tomate cherry y el toque intenso, salino y crocante de la panceta.

Entre los imperdibles, sobresale un brochette de langostinos con cherries y panceta que se volvió una de las estrellas del lugar. Foto: Instagram @pescaito.resto

Llevado a las brasas, ese trío gana una dimensión extra. El fuego marca el langostino sin secarlo, concentra el sabor de los cherries y termina de fundir la panceta para darle una textura tentadora. Es de esos platos que resumen una idea completa de cocina: producto, técnica y un guiño lúdico que lo vuelve muy pedible tanto para compartir como para arrancar una comida con algo realmente distinto.

Atención cercana, cocina con identidad y un clima que invita a volver

Uno de los rasgos mejor valorados en las guías públicas es el servicio. Restaurant Guru destaca que el personal es de confianza y menciona un “genial servicio”; además, recopila opiniones donde los clientes remarcan la calidad de la atención y la propuesta de pescados a la parrilla. En paralelo, Todoresto le asigna una valoración de 4,5 sobre 5 con cientos de reseñas, mientras que Restaurant Guru también refleja una muy buena performance.

Parrilla a quebracho y atención personalizada de Hugo, su dueño. Foto: Yasmin Ali canal26.com

Ese punto encaja perfecto con el perfil del lugar: una casa gastronómica donde no todo pasa por el plato, sino también por la manera en que se recibe al comensal. La presencia del dueño en el salón refuerza justamente ese costado más humano, más directo, que hoy muchos buscan cuando salen a comer. No es casual que distintas reseñas hablen de una atmósfera agradable y de una experiencia cálida.

Dónde queda Pescadito en Mar del Plata y cómo reservar

Para quienes quieran conocerlo, la ubicación pública que figura en las guías es Bermejo 199, Mar del Plata (7600). También aparece el teléfono +54 9 223 616-6985 para consultas y reservas. En Woki, además, se sugiere reservar por WhatsApp si no hubiera disponibilidad visible en la plataforma.

El local está decorado con fotos antiguas de "La Feliz" Foto: Yasmin Ali canal26.com

En cuanto a horarios, Tripadvisor publica que abre domingo y lunes de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00, permanece cerrado los martes y funciona de miércoles a sábado en la misma franja de mediodía y noche. Como siempre, conviene validar el horario el mismo día antes de ir o reservar.

Precios en Pescadito: qué se sabe de la carta

Algunas opciones a tener en cuenta:

Cazuela de Mariscos (para dos) $48.000

Paella Valenciana (para dos) $50.000

Langostinos enteros a las brasas $28.000

Pinchos de Gambas y panceta $31.000

Rabas (para 2) $33.000

Lenguado $25.000

Abadejo $25.000

Por qué Pescadito puede convertirse en una parada obligada del puerto marplatense

Mar del Plata tiene clásicos históricos para comer pescado, pero también vive una etapa de renovación en torno a la cocina de mar, con propuestas más enfocadas en producto, fuego y personalidad gastronómica. En ese contexto, Pescadito encuentra su lugar con una fórmula atractiva: cocina de bar especializada en mar, brasas con quebracho, platos con personalidad y la atención cercana de Hugo, su dueño. La zona donde se ubica, además, lo inserta de lleno en uno de los circuitos más buscados por quienes quieren comer cerca del puerto.

Si la idea es descubrir un lugar con identidad propia, lejos de las propuestas genéricas, el brochette de langostinos con cherries y panceta aparece como una excusa perfecta para ir. Y si a eso se le suma una cocina que apuesta por el fuego y una atención personalizada, el resultado es claro: Pescadito tiene argumentos para transformarse en uno de esos restaurantes que se recomiendan apenas uno vuelve de comer.