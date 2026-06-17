Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Celebrarán la Fiesta del Alfajor Artesanal: cuándo, dónde y cómo será el show especial de Los Charros

La celebración llega con tres días de propuestas gastronómicas, más de 40 productores locales, clases de cocina y espectáculos en vivo. El evento, con entrada gratuita, tendrá como uno de sus momentos destacados un show a pura cumbia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiesta del Alfajor
Fiesta del Alfajor Foto: kilometrodelalfajor.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Fiesta del Alfajor Artesanal se instalará este fin de semana largo en Avellaneda, con una oferta que combina sabores gourmet, espectáculos y actividades para todas las edades. Con acceso libre y gratuito, el evento promete convocar a vecinos y visitantes en el corazón de la Provincia de Buenos Aires.

Durante tres jornadas consecutivas, el predio del Parque La Estación será punto de encuentro para fanáticos del alfajor artesanal, familias y amantes de las ferias gastronómicas. La propuesta suma también artesanías, shows en vivo y experiencias culinarias.

La iniciativa, impulsada por Sabores del Mundo junto a la municipalidad local, busca visibilizar el trabajo de productores locales y artesanos, además de ofrecer una salida accesible para el público en general.

Fiesta del Alfajor Artesanal Foto: marchiquita.tur.ar

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

El evento se desarrollará del 19 al 21 de junio, en el predio ubicado en Güemes 700, en Avellaneda. El horario será de 10:30 a 23:00 durante los tres días, lo que permite recorrer la feria tanto de día como de noche.

Contenido Recomendado

Cómo llegar en tren a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, el evento dulcero con entrada gratis

Cómo llegar en tren a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, el evento dulcero con entrada gratis

Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026:cómo son y cuánto cuestan

Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan

El espacio contará con más de 40 productores de alfajores artesanales, además de una amplia oferta gastronómica con platos típicos de colectividades. En total, habrá decenas de stands para degustar y comprar productos de elaboración casera.

Cómo llegar a la Fiesta del Alfajor Artesanal

El Parque La Estación se encuentra en una zona céntrica y de fácil acceso en Avellaneda. Se puede llegar en transporte público, mediante diversas líneas de colectivos que conectan con la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, o en vehículo particular.

  • Dirección: Gral. Güemes 700, Avellaneda (B1870), Provincia de Buenos Aires.
  • Líneas de colectivo: 74, 85, 95, 100 (ramales 1 y 3), 247, 271, 293, 295, 446 y 570 (comunal y diferencial).

Además, su cercanía con avenidas principales facilita la llegada desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, lo que lo convierte en una opción ideal para una salida express de fin de semana.

Qué productores y marcas locales participan de la feria de alfajores

Uno de los ejes principales de la fiesta es la presencia de productores artesanales, quienes ofrecerán una gran variedad de recetas: desde versiones clásicas hasta opciones innovadoras con ingredientes gourmet.

También se sumarán más de 100 artesanos y emprendedores, junto a unos 35 puestos de gastronomía con comidas típicas. La propuesta apunta a promover la producción local y generar un espacio de difusión para pequeños emprendimientos.

Las clases de cocina serán otro de los atractivos destacados. La reconocida cocinera Gladys Mabel Olazar brindará demostraciones en vivo, compartiendo técnicas y recetas para los amantes de la gastronomía.

Fiesta del Alfajor Foto: Freepik

Los Charros en Avellaneda: a qué hora es el show de cierre de la fiesta

La música tendrá un rol clave durante las jornadas, con espectáculos pensados para todo público. El momento más esperado será el show de Los Charros, que se presentarán el sábado a la noche como cierre de la jornada.

Si bien no se especificó un horario exacto, el recital está previsto para el tramo final del día, dentro de la grilla nocturna. Además, el domingo habrá propuestas especiales por el Día del Padre, incluyendo un espectáculo familiar.

La Fiesta del Alfajor Artesanal se consolida así como una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento en Avellaneda, con el sello de la producción local y una agenda pensada para disfrutar en familia.

AlfajorAvellanedaMúsica
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

    La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

  2. La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi:cuáles son los 16 parques seleccionados

    La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi: cuáles son los 16 parques seleccionados

  3. La nueva “joya” gastronómica de Caballito:milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

    La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

  4. El insólito pueblo donde sus habitantes deben operarse el apéndice de forma obligatoria:está en un país vecino de Argentina

    El insólito pueblo donde sus habitantes deben operarse el apéndice de forma obligatoria: está en un país vecino de Argentina

  5. El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para las vacaciones de invierno 2026:cuánto cuestan y cómo comprarlos

    El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para las vacaciones de invierno 2026: cuánto cuestan y cómo comprarlos
Lo último
También podría interesarte
Política

Hay dictamen en Diputados:La Libertad Avanza avanzó con el proyecto de ley para pagarles a los holdouts

Hay dictamen en Diputados: La Libertad Avanza avanzó con el proyecto de ley para pagarles a los holdouts

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

La Iglesia rechazó la Ley de Propiedad Privada que busca modificar el Gobierno:“Atenta contra la soberanía”

Acto por el Día de la Bandera:qué miembros del Gabinete estarán presentes este 20 de junio junto a Javier Milei

Economía

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo: acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

Internacionales

EEUU e Irán revelaron los detalles del acuerdo de paz:reapertura de Ormuz, fin de hostilidades y negociación nuclear

EEUU e Irán revelaron los detalles del acuerdo de paz: reapertura de Ormuz, fin de hostilidades y negociación nuclear

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

“Vi que respiraba”:una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

A la altura de EE.UU. y Rusia:el ejército sudamericano que presentó drones armados y municiones merodeadoras de producción nacional