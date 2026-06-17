Celebrarán la Fiesta del Alfajor Artesanal: cuándo, dónde y cómo será el show especial de Los Charros

Fiesta del Alfajor Foto: kilometrodelalfajor.com

La Fiesta del Alfajor Artesanal se instalará este fin de semana largo en Avellaneda, con una oferta que combina sabores gourmet, espectáculos y actividades para todas las edades. Con acceso libre y gratuito, el evento promete convocar a vecinos y visitantes en el corazón de la Provincia de Buenos Aires.

Durante tres jornadas consecutivas, el predio del Parque La Estación será punto de encuentro para fanáticos del alfajor artesanal, familias y amantes de las ferias gastronómicas. La propuesta suma también artesanías, shows en vivo y experiencias culinarias.

La iniciativa, impulsada por Sabores del Mundo junto a la municipalidad local, busca visibilizar el trabajo de productores locales y artesanos, además de ofrecer una salida accesible para el público en general.

Fiesta del Alfajor Artesanal Foto: marchiquita.tur.ar

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

El evento se desarrollará del 19 al 21 de junio, en el predio ubicado en Güemes 700, en Avellaneda. El horario será de 10:30 a 23:00 durante los tres días, lo que permite recorrer la feria tanto de día como de noche.

El espacio contará con más de 40 productores de alfajores artesanales, además de una amplia oferta gastronómica con platos típicos de colectividades. En total, habrá decenas de stands para degustar y comprar productos de elaboración casera.

Cómo llegar a la Fiesta del Alfajor Artesanal

El Parque La Estación se encuentra en una zona céntrica y de fácil acceso en Avellaneda. Se puede llegar en transporte público, mediante diversas líneas de colectivos que conectan con la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, o en vehículo particular.

Dirección: Gral. Güemes 700, Avellaneda (B1870), Provincia de Buenos Aires.

Líneas de colectivo: 74, 85, 95, 100 (ramales 1 y 3), 247, 271, 293, 295, 446 y 570 (comunal y diferencial).

Además, su cercanía con avenidas principales facilita la llegada desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, lo que lo convierte en una opción ideal para una salida express de fin de semana.

Qué productores y marcas locales participan de la feria de alfajores

Uno de los ejes principales de la fiesta es la presencia de productores artesanales, quienes ofrecerán una gran variedad de recetas: desde versiones clásicas hasta opciones innovadoras con ingredientes gourmet.

También se sumarán más de 100 artesanos y emprendedores, junto a unos 35 puestos de gastronomía con comidas típicas. La propuesta apunta a promover la producción local y generar un espacio de difusión para pequeños emprendimientos.

Las clases de cocina serán otro de los atractivos destacados. La reconocida cocinera Gladys Mabel Olazar brindará demostraciones en vivo, compartiendo técnicas y recetas para los amantes de la gastronomía.

Fiesta del Alfajor Foto: Freepik

Los Charros en Avellaneda: a qué hora es el show de cierre de la fiesta

La música tendrá un rol clave durante las jornadas, con espectáculos pensados para todo público. El momento más esperado será el show de Los Charros, que se presentarán el sábado a la noche como cierre de la jornada.

Si bien no se especificó un horario exacto, el recital está previsto para el tramo final del día, dentro de la grilla nocturna. Además, el domingo habrá propuestas especiales por el Día del Padre, incluyendo un espectáculo familiar.

La Fiesta del Alfajor Artesanal se consolida así como una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento en Avellaneda, con el sello de la producción local y una agenda pensada para disfrutar en familia.