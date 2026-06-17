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Festival Gastronómico Calesita en la Ciudad: cuándo es y qué locales participan del evento con entrada libre y gratuita

La propuesta permite a sus visitantes recorrer distintos restaurantes y bares porteños durante una misma noche. Además, habrá colectivos gratuitos que recorrerán todas las sedes. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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José El Carnicero.
José El Carnicero. Foto: Instagram @xjoseelcarnicerox
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La Ciudad de Buenos Aires vivirá este jueves 18 de junio otra gran jornada gastronómica en el marco de la quinta edición del Festival Gastronómico Calesita, un circuito con entrada libre y gratuita que permite a sus visitantes recorrer distintos restaurantes y bares porteños durante una misma noche.

El evento volverá a reunir a reconocidos chefs nacionales e internacionales, invitando a armar un recorrido propio entre distintas sedes para que cada comensal pruebe cartas colaborativas creadas especialmente para esta ocasión.

Festival Gastronómico Calesita: a qué hora es, dónde y qué se podrá comer

El Festival Gastronómico Calesita comenzará a las 20 y se extenderá hasta la medianoche, horario en el que se dará lugar a la Fiesta La Uat. Durante el evento, cada persona podrá armar libremente su propio recorrido, siguiendo las propuestas que sean de su interés.

Es importante saber que no se tomarán reservas, sino que el acceso a cada local será por orden de llegada. Por otro lado, habrá colectivos gratuitos que recorrerán todas las sedes, con el objetivo de facilitar los traslados entre los bares y restaurantes.

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José El Carnicero. Foto: Instagram @xjoseelcarnicerox

Las propuestas reunirán distintos estilos gastronómicos, ya que participarán cocineros argentinos junto con invitados de Perú, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica. Además, habrá desde cocina asiática hasta platos de autor, carne argentina y opciones de coctelería.

Qué locales participan del Festival Gastronómico Calesita y dónde quedan

La propuesta contará con siete sedes distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirán cocineros, bares y proyectos gastronómicos nacionales e internacionales.

La dinámica invita a que cada persona diseñe su propio recorrido durante la noche y elija qué espacios visitar según los platos y experiencias que más le interesen.

Las sedes serán:

  • Niño Gordo — Thames 1810
  • José El Carnicero — Thames 2316
  • Julia — Loyola 807
  • Gran Dabbang — Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 1543
  • Víctor Audio Bar — Soler 5130
  • Mercado de Liniers — Gorriti 6012
  • Tres Monos — Guatemala 4899
  • La Uat — Thames 1627
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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