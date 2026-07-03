Cabo Verde en la mesa: los platos típicos que fusionan el sabor africano y portugués y conquistan a los turistas

Platos típicos de Cabo Verde Foto: Wikipedia

La gastronomía de Cabo Verde es mucho más que una lista de comidas: es una forma de entender la identidad de un país marcado por el océano Atlántico, la herencia africana y la influencia portuguesa. Este archipiélago ubicado frente a la costa occidental de África desarrolló una cocina sencilla, intensa y profundamente ligada a los productos disponibles en sus islas: maíz, frijoles, pescado fresco, yuca, batata, arroz, cerdo, pollo y mariscos. Diversas guías gastronómicas coinciden en que la cocina caboverdiana combina influencias de África Occidental y Portugal, con fuerte presencia de pescados, maíz, legumbres y tubérculos.

En cada plato aparece una idea clave: aprovechar todo y cocinar con paciencia. Por eso abundan los guisos largos, los caldos contundentes y las recetas familiares que pasan de generación en generación. En Cabo Verde, comer no es solo alimentarse: es compartir, recibir al visitante y celebrar la famosa morabeza, esa hospitalidad cálida que identifica al pueblo caboverdiano.

Cachupa: el plato nacional de Cabo Verde que todos quieren probar

Si hay un plato que representa a Cabo Verde, ese es la cachupa. Se trata de un guiso espeso preparado con maíz, frijoles, verduras, tubérculos y, según la versión, carne o pescado. Es considerado el plato nacional caboverdiano y suele elaborarse lentamente, algo que le da una textura profunda y un sabor reconfortante.

Cachupa Foto: Wikipedia

La cachupa tiene dos versiones principales. La cachupa pobre suele ser más simple, hecha con maíz, frijoles y verduras, mientras que la cachupa rica incorpora carnes como cerdo, pollo, chorizo local, embutidos o incluso pescado. Esta diferencia no solo habla de ingredientes: también refleja una historia de adaptación, creatividad y supervivencia en un territorio donde la escasez obligó a transformar productos básicos en platos poderosos.

Una de las formas más populares de comerla es al día siguiente, cuando la cachupa se recalienta y se saltea. Esta versión se conoce como cachupa refogada o cachupa frita, y muchas veces se sirve en el desayuno con huevo frito y linguiça. Para muchos viajeros, es una de las experiencias gastronómicas más auténticas del país.

Caldo de peixe: el sabor del Atlántico en una olla

Otro de los platos típicos de Cabo Verde que merece atención es el caldo de peixe, una sopa de pescado intensa, nutritiva y muy popular en las zonas costeras. A diferencia de otros caldos más livianos, esta preparación suele tener cuerpo gracias al uso de papas, banana verde, tomate, cebolla, ajo y pescado fresco.

Caldo de peixe Foto: Wikipedia

El resultado es un plato ideal para quienes quieren probar el lado marinero de la cocina caboverdiana. Cabo Verde, al ser un país insular, tiene una relación directa con el mar, y eso se nota en sus recetas: el pescado fresco, el atún, el mero, el pez espada y otros productos del Atlántico aparecen con frecuencia en restaurantes, mercados y mesas familiares.

Pescado a la parrilla y atún fresco: simples, directos e inolvidables

Entre los platos más buscados por turistas está el peixe grelhado, o pescado a la parrilla. La preparación suele ser simple: pescado fresco, sal, limón, ajo y carbón. Esa sencillez permite que el verdadero protagonista sea el sabor del mar. En islas como Sal, Boa Vista o Santiago, el atún a la parrilla es uno de los clásicos más fáciles de encontrar en restaurantes costeros.

Este tipo de plato demuestra que la gastronomía de Cabo Verde no necesita excesos para conquistar. Un buen pescado fresco, acompañado con arroz, verduras hervidas, papas o ensalada, puede convertirse en una comida memorable.

Pastel con diablo: el bocado callejero que sorprende

Para quienes aman la comida callejera, el pastel con diablo es una parada obligada. Se trata de una especie de empanada frita, generalmente rellena con atún picante, que combina masa crujiente, sabor intenso y ese toque especiado que la vuelve adictiva. Algunas guías gastronómicas lo mencionan como uno de los bocados locales que hay que probar en Cabo Verde.

Pastel con diablo Foto: saltshaker

Es ideal para comer al paso, como entrada o como snack durante un recorrido por mercados, playas o zonas urbanas. Además, resume muy bien la lógica de la cocina caboverdiana: ingredientes accesibles, sabor potente y una preparación pensada para compartir.

Langosta, buzio y mariscos: el lujo natural de las islas

Cabo Verde también ofrece platos más asociados al disfrute turístico, como la langosta a la parrilla, el buzio y otros mariscos frescos. La langosta suele prepararse de forma sencilla, con ajo, mantequilla o limón, para destacar su sabor natural. El buzio, relacionado con preparaciones de caracol marino o concha, aparece como una especialidad en algunas islas.

Estos platos muestran el costado más atlántico y abundante del archipiélago. Aunque la cachupa es el emblema nacional, los mariscos son una parte fundamental de la experiencia gastronómica para quien visita Cabo Verde.

Cuscús caboverdiano y sabores dulces para cerrar la comida

El cuscús caboverdiano no debe confundirse con el cuscús del norte de África. En Cabo Verde, puede prepararse con harina de maíz o mandioca, y suele consumirse en desayunos o meriendas. Es una receta tradicional, humilde y muy vinculada a la cocina del hogar.

Cuscús caboverdiano Foto: Balai

En el apartado dulce aparecen opciones como pudim, doce de papaia, donetes y otros postres caseros que reflejan la influencia portuguesa y el uso de frutas tropicales. Estas preparaciones completan una mesa donde lo salado, lo dulce y lo especiado conviven con naturalidad.

Qué comer en Cabo Verde si es tu primera vez

Si viajás a Cabo Verde o querés conocer su cultura desde la cocina, hay una lista básica que no falla: cachupa rica, cachupa refogada, caldo de peixe, pescado a la parrilla, pastel con diablo, langosta, buzio, cuscús caboverdiano y algún dulce de papaya o pudim.

La clave está en probar platos locales, preguntar por la especialidad de cada isla y animarse a comer donde comen los caboverdianos. Porque en Cabo Verde, cada receta tiene algo de historia, algo de mar y mucho de hogar.