Cambia la Fórmula 1: la nueva regla de 2026 a raíz de un accidente de Franco Colapinto

La FIA confirmó un cambio clave que tiene que ver con las banderas rojas tras accidentes. El antecedente considerado tiene al argentino como protagonista.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 se prepara para una temporada que marcará el inicio de una nueva era, con la implementación de los cambios en el reglamento. En este marco, se conoció una nueva normativa, que está conectada con un incidente que tuvo Franco Colapinto durante 2025.

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) avanzó con un cambio en la anulación de los tiempos durante la clasificación, ya que muchas veces los accidentes pueden cambiar la dinámica y la suerte de pilotos.

El antecedente para el cambio de reglas en Fórmula 1

El comienzo de la nueva normativa ocurrió en el Gran Premio de Imola 2025, el fin de semana en el que Franco Colapinto debutó como piloto de Alpine. Sin embargo, el sábado le trajo problemas: tuvo un choque que le complicó su desempeño.

Franco Colapinto sufrió un accidente en la clasificación en Imola. Foto: Captura.

Durante la Q1 en el circuito Enzo e Dino Ferrari, el piloto argentino chocó y obligó a que las autoridades saquen la bandera roja, que paraliza por completo la actividad en pista.

En este contexto, como pasa en los últimos segundos de cada tanda, muchos pilotos buscan mejorar sus tiempos en el intento final. Así ocurrió con Oliver Bearman de Haas, que completó su vuelta con una marca que le permitía avanzar a la Q2.

Oliver Bearman, piloto de Haas. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Sin embargo, la FIA consideró que el accidente ocurrió tres segundos antes de que cruce la línea de meta, por lo que su tiempo fue eliminado y quedó marginado en la Q1.

Más allá de que la decisión no se revirtió, Haas pudo comprobar después de la prueba que no había paneles LE ni comisarios agitando banderas en la parte final del circuito.

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Fórmula 1: la nueva regla en relación con la bandera roja

Con el cambio en la norma de Fórmula 1, se actualiza el Código Internacional Deportivo con un dato clave: ya no importa la subjetividad del piloto en estos escenarios, quiere decir, que no cambia si llega a ver o no la señal que emiten los comisarios.

Anulación completa : cualquier vuelta que se termine después de la señal de bandera roja se eliminará de manera automática.

Rigor del cronómetro : el sistema oficial de cronometraje será el encargado de determinar el momento preciso de la interrupción. En caso de que el sistema no cumpla su función, la decisión estará en manos del Director de Carrera, además del cronometrador jefe.

No hay excepciones: la nueva regla estará vigente para entrenamientos, clasificaciones y carreras.

Claro que esta nueva regla no cayó del todo bien entre los protagonistas de la Fórmula 1. Muchas miradas consideran que esta novedad no penaliza al piloto que tiene el accidente, sino al resto de conductores.

Incluso se hicieron paralelismos con otras competencias, donde un piloto choca y puede perder sus tiempos o perder lugares en la clasificación.