Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Franco Colapinto se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1, que genera mucha expectativa por los cambios en su auto. Alpine presentará su nuevo monoplaza en un evento más que especial, que se podrá seguir en vivo desde cualquier parte del mundo.

Alpine presenta el A526 que manejará Colapinto

La escudería francesa presentará en sociedad el A526 el próximo viernes 23 de enero, en un evento que tendrá la presencia del piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly.

El nuevo Alpine, a punto de ser revelado. Foto: X AlpineF1Team

Según se conoció en las últimas horas, Alpine llevará a cabo la presentación del nuevo auto en un evento sobre un crucero, que estará ubicado sobre el mar Balear, frente a las costas de Barcelona.

La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.

Franco Colapinto en Alpine, 2026. Foto: X AlpineF1Team

El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.

También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

Fórmula 1: día y horario de la presentación del nuevo auto de Alpine

El evento de Alpine tendrá lugar el próximo viernes 23 de enero, desde las 17:30, hora argentina, aunque se realizará en Barcelona. Más allá de que no habrá información sobre el rendimiento en pista, se verá por primera vez el diseño elegido para el nuevo monoplaza de Alpine.

Franco Colapinto dirá presente y el evento podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales, tanto de Fórmula 1 como de Alpine.

