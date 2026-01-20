Fórmula 1: cuándo se conocerá el nuevo Alpine que manejará Colapinto en 2026
La escudería francesa realizará un evento especial para revelar el diseño del auto que manejará el argentino durante la temporada que comenzará en marzo.
Franco Colapinto se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1, que genera mucha expectativa por los cambios en su auto. Alpine presentará su nuevo monoplaza en un evento más que especial, que se podrá seguir en vivo desde cualquier parte del mundo.
Alpine presenta el A526 que manejará Colapinto
La escudería francesa presentará en sociedad el A526 el próximo viernes 23 de enero, en un evento que tendrá la presencia del piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly.
Según se conoció en las últimas horas, Alpine llevará a cabo la presentación del nuevo auto en un evento sobre un crucero, que estará ubicado sobre el mar Balear, frente a las costas de Barcelona.
La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.
El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.
También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.
Fórmula 1: día y horario de la presentación del nuevo auto de Alpine
El evento de Alpine tendrá lugar el próximo viernes 23 de enero, desde las 17:30, hora argentina, aunque se realizará en Barcelona. Más allá de que no habrá información sobre el rendimiento en pista, se verá por primera vez el diseño elegido para el nuevo monoplaza de Alpine.
Franco Colapinto dirá presente y el evento podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales, tanto de Fórmula 1 como de Alpine.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00