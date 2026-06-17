Inesperado comentario: según un periodista español, Messi debió ser expulsado en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El futbolista argentino cometió una dura falta contra Aissa Mandi. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La histórica actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo generó elogios alrededor del mundo, sino también una nueva polémica en España. Tras el contundente triunfo por 3-0 ante Argelia, con un hat-trick del capitán albiceleste, el periodista español Edu Aguirre cuestionó una acción protagonizada por el rosarino y sostuvo que debió haber sido expulsado.

Messi fue la gran figura del encuentro disputado en el Kansas City Stadium. Con sus tres goles, no solo lideró el estreno victorioso del equipo de Lionel Scaloni, sino que además alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Sin embargo, para Aguirre, colaborador habitual del programa El Chiringuito de Jugones y reconocido por su cercanía y fanatismo con Cristiano Ronaldo, el foco debía ponerse en una jugada ocurrida durante la primera mitad.

A los 31 minutos, con Argentina ya en ventaja, Messi disputó una pelota dividida con el defensor argelino Aissa Mandi. Al perder la posición, el argentino impactó con los tapones sobre el gemelo de su rival en una acción que generó reclamos inmediatos por parte del banco de Argelia. El árbitro decidió no mostrar ninguna tarjeta y el VAR tampoco intervino.

La falta de Messi contra el defensor de Argelia. Video: X/@eltemagv

El descargo del periodista español contra Messi

Durante su participación televisiva, Aguirre reconoció el mérito deportivo del capitán argentino, aunque rápidamente pasó al cuestionamiento arbitral. “Tiene mérito, con 38 años meter tres goles contra Argelia”, señaló inicialmente. Sin embargo, luego fue más allá y aseguró que la jugada merecía tarjeta roja.

El periodista sostuvo que cualquier otro futbolista habría sido expulsado por una acción similar y volvió a instalar el debate sobre supuestos beneficios arbitrales hacia la Selección Argentina. Incluso recordó el Mundial conquistado por la Albiceleste en 2022 para reforzar su postura, una comparación que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Aguirre también cuestionó el rol del VAR y deslizó que existe una protección especial hacia las grandes figuras del fútbol mundial. Sus declaraciones coincidieron con la presencia en el estadio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien siguió de cerca el encuentro y celebró la actuación del capitán argentino.

Sin embargo, especialistas arbitrales relativizaron la polémica. El exárbitro internacional Miguel Scime explicó que la acción no reunía los requisitos reglamentarios para una expulsión. Según su análisis, se trató de una falta temeraria que debió sancionarse con tiro libre directo y tarjeta amarilla, pero no con roja directa.

Mientras la discusión continuaba en los programas deportivos europeos, Argentina cerró una jornada ideal. Con Messi como emblema, el seleccionado campeón del mundo comenzó su defensa del título con autoridad y ahora apunta al duelo frente a Austria, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda.