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Desazón en la Selección de Francia: murió la mamá de Didier Deschamps y el entrenador no estará en el banco ante Noruega

El director técnico de Francia abandonó la concentración en el Mundial 2026 para volver a Francia y poder despedir a su madre.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El director técnico abandonó la concentración para despedir a su madre.
El director técnico abandonó la concentración para despedir a su madre. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Didier Deschamps abandonó de urgencia la concentración del equipo en Filadelfia tras enterarse del fallecimiento de su madre. El entrenador de la Selección de Francia emprendió el regreso a su país para asistir al funeral, por lo que no estará presente en el banco de suplentes el próximo viernes 26 en el cierre de la fase de grupos ante Noruega. Su asistente, Guy Stéphan, asumirá la conducción interina del plantel.

La triste noticia llegó apenas un día después de que el combinado francés sellara su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, luego de conseguir una sólida victoria por 3 a 0 ante Irak. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó oficialmente la situación a través de un comunicado público: “Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”. La institución precisó además que el técnico no podrá coordinar los entrenamientos previos al encuentro ni ocupará su lugar habitual en el banco de suplentes.

Ante la obligada ausencia de Deschamps, la conducción táctica del seleccionado recaerá en manos de su asistente Guy Stéphan. El partido frente a Noruega está previsto para el viernes a las 16 (hora argentina).

Didier Deschamps, entrenador de Francia. Foto: NA
Didier Deschamps, entrenador de Francia. Foto: NA

Ambas selecciones llegan a este decisivo duelo con 6 puntos y con el pase a la siguiente ronda ya asegurado tras cosechar dos victorias consecutivas en las primeras dos fechas. Para el conjunto francés, el encuentro ya no tiene incidencia respecto a su continuidad en la cita mundialista, aunque sí definirá cuál de los dos seleccionados se quedará con la primera posición final del grupo.

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Lamentablemente, la muerte de su madre no es el primer duelo familiar de esta magnitud que Deschamps debe atravesar en medio de una competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración del equipo francés previa a un compromiso por la Nations League, el director técnico había sufrido la pérdida de su padre.

Al frente de la Selección de Francia desde el año 2012, Deschamps tiene previsto dejar su cargo de manera definitiva al término de este Mundial 2026. El bicampeón del mundo -título que conquistó como jugador en Francia 1998 y como entrenador en Rusia 2018- llegó a esta Copa del Mundo logrando que Francia exhiba uno de los mejores rendimientos de la fase de grupos tras vencer a Senegal por 3 a 1 en el debut y golear posteriormente a Irak en la segunda jornada por 3 a 0.

Selección FranciaDidier Deschamps
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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