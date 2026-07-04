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El 1x1 de Argentina ante Cabo Verde: sin sufrimiento no hay Mundial

Del golazo de Lionel Messi al gol salvador de Cuti Romero, pasando por la desesperación en el alargue. Los números de un partido histórico en la Copa del Mundo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La formación de Argentina vs Cabo Verde.
La formación de Argentina vs Cabo Verde. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina enfrentó este viernes 3 de julio a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se abrió con un gol de Lionel Messi a los 29′, mientras que Deroy Duarte igualó los tantos a los 59′. Desde ese momento, el encuentro se le hizo cuesta arriba a los de Lionel Scaloni, tal que así terminó yendo al tiempo extra.

Para colmo de males, sobre el final de los 90 minutos, la “Albiceleste” sufrió la lesión de Facundo Medina, uno de los puntos fuertes de la defensa en esta Copa del Mundo.

Pese a la situación adversa, Lisandro Matínez apareció a los 3 minutos del alargue y selló el 2 a 1. Tras el empate 2 a 2 de Sidny Lopes Cabral, Cuti Romero le dio la “Albiceleste” el pase a octavos de final, donde enfrentará a Egipto, a los 111′.

A continuación el 1x1 con los puntajes de cada futbolista de la Selección Argentina en el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final.

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Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Los puntajes de Argentina vs Cabo Verde

Emiliano Martínez (6): tuvo dos jugadas clave en los 90 minutos y falló en una: a los 53′ tapó una gran pelota y en el gol no pudo hacer mucho. En el tiempo extra se agrandó y sacó un disparo espectacular.

Facundo Medina (6): venía teniendo un correcto partido hasta el gol de Cabo Verde, en donde flaqueó en la marca. Pese a ello, se afianza en el lateral izquierdo. Salió lesionado a los 85′ y en su lugar ingresó Tagliafico.

Lisandro Martínez (7): asistió a Messi en el gol con un pase largo preciso. Fue parte de la desatención defensiva en el gol de Cabo Verde. Marcó el 2 a 1 a los 3′ del alargue.

Cristian Romero (7): sólida vuelta tras los problemas físicos. Ordenó la defensa y cubrió bien los espacios ante la subida de Molina. Le dio el gol de la clasificación a la Argentina.

Nahuel Molina (4): lo más flojo de la defensa. No gravitó en su faceta ofensiva. Salió a los 104′ por Montiel.

Rodrigo De Paul (6): fue de menos a más, buenas asociaciones con Messi en ataque, aunque flojo al momento de tomar la última decisión. Salió a los 84′ en lugar de Paredes.

Enzo Fernández (5): partido regular. Fue parte de la desatención en el gol de Cabo Verde.

Alexis Mac Allister (5): partido de más amenos, le costó acomodarse en la cancha al tener que ayudar tanto en defensa como ataque.

Thiago Almada (5): no gravitó en ataque como sí lo hizo en partidos anteriores. Salió a los 63′ por Nico González.

Lautaro Martínez (5): otra vez lo más flojo del ataque. El gol contra Jordania no sirvió de envión anímico para un buen partido en 16avos. Salió a los 63′ por Julián Álvarez.

Lionel Messi (8): metió el gol a los 29’ y tuvo el segundo a los 62′. Como en todo el Mundial, fue el que más ganas mostró y el mejor de la cancha por diferencia.

El puntaje de los suplentes de Argentina ante Cabo Verde

Nico González (6): entró a los 63′ en lugar de Thiago Almada. Su ingreso sirvió para ampliar la cancha y abrir la defensa caboverdiana.

Julián Álvarez (7): entró a los 63′ en lugar de Lautaro Martínez. Ingresó con muchas ganas y actitud, generando peligro en varias oportunidades.

Leandro Paredes (7): entró a los 84′ en lugar de Rodrigo De Paul. Se metió entre los centrales, siendo el nexo con el mediocampo para salir jugando.

Nicolás Tagliafico (6): entró a los 85′ en lugar del lesionado Facundo Medina.

Gonzalo Montiel (-): No suma por jugar menos de 20 minutos, entró a los 104′ por Molina.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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