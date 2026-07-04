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Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convirtió en figura ante Argentina por el Mundial 2026

A sus 40 años, se convirtió en toda una sensación en esta Copa del Mundo y hasta se dio el lujo de taparle un tiro libre a Lionel Messi. Qué hay detrás de el jugador más famoso de la competencia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vozinha, arquero de Cabo Verde.
Vozinha, arquero de Cabo Verde. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina y Cabo Verde protagonizaron un partido cargado de emociones por los 16avos de final del Mundial 2026. Más allá de Lionel Messi, durante todo el encuentro hubo un jugador que sobresalió sobre el resto: Vozinha.

El arquero de 40 años sostuvo a su equipo de pie con atajadas increíbles y hasta tuvo el honor de taparle un tiro libre a Messi. Su actuación desde el inicio de la Copa del Mundo se llevó los ojos de hinchas, prensa y colegas de profesión, pero detrás hay una historia que hasta tiene conexión con Argentina.

Vozinha en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Quién es Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026

Josimar José Éora Díaz inició su carrera en clubes de Cabo Verde y posteriormente llegó al Progreso Sambizanga de Angola. En Europa, defendió las camiseteas del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y el AS Trencin de Eslovaquia. Desde hace dos temporadas juega en el Chaves de la segunda Liga Portuguesa.

Pero su nombre no iba a ser ese, sino que la idea era tener “raíces” argentinas. “Mi padre quería llamarme Valdano, por el delantero argentino Jorge Valdano, del Real Madrid. Pero las autoridades no lo permitieron”, contó el hombre revelación del Mundial 2026 en una entrevista exclusiva a ESPN Brasil.

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Como segunda opción, la cual sí fue aceptada por el gobierno local, fue Josimar José Éora Díaz. De todas maneras, su apodo de Vozinha, por el que es conocido, se lo dieron sus abuelos.

Vozinha festeja el gol de Cabo Verde ante Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El arquero tuvo siete atajadas contra España, la segunda mayor cantidad para un arquero de más de 40 años en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA desde 1966, sólo superado por Pat Jennings, quien en su cumpleaños 41, tuvo 10 tapadas con Irlanda del Norte contra Brasil en 1986.

Su actuación en cada partido de este Mundial hizo también que explotaran sus redes sociales, pasando de 40 mil seguidores a 18 millones (y contando) en Instagram.

Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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