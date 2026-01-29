Decretan un nuevo feriado para este viernes 30 de enero:

Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Un sorpresivo feriado para este viernes 30 de enero apareció en el calendario de un grupo de personas, que gozarán de un fin de semana largo de tres días (hasta el 1 de febrero) en el cierre del primer mes del año, ideal para disfrutar la temporada de verano.

Cabe señalar que este receso no será a nivel nacional, aunque alcanzará a miles de personas, las cuales tendrán la posibilidad de hacer una escapada o utilizar los días para el descanso absoluto.

Dónde será feriado este viernes 30 de enero

Este viernes 30 de enero será feriado en las localidades bonaerenses de Florencio Varela y Lobería. Esto se debe a los aniversarios fundacionales de ambas ciudades.

Calendario; feriados. Foto: Pexels.

¿A quiénes afecta el feriado del 30 de enero?

Al tratarse de un feriado local, el descanso alcanza principalmente al sector público, donde habrá cese de actividades durante todo el viernes.

Por su parte, en el sector privado la jornada será no laborable (es decir, opcional). Es decir que dependerá de la decisión de cada empleador otorgar o no el día libre a sus trabajadores.

Entre el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se prevén distintas actividades conmemorativas, como eventos culturales, propuestas gastronómicas y celebraciones religiosas vinculadas a los aniversarios de ambas localidades.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

Para el próximo descanso a nivel país, los argentinos deberán esperar hasta febrero, cuando se celebre el fin de semana largo de Carnaval.

En tanto, los feriados del 2026 son:

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Posibles feriados trasladables a fines turísticos