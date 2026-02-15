Merienda libre en CABA. Foto: Captura video Instagram @elprogresorestaurante

Para quienes pensaban que ya lo habían visto todo en materia de brunchs y meriendas, hay una sorpresa. En el Club del Progreso, uno de los espacios gastronómicos más tradicionales de Buenos Aires, se lanzó una merienda libre que se convirtió en la fantasía de los amantes de los sándwiches y los postres: torres de sanguchitos de miga de cinco pisos, tortas XL de más de tres kilos, waffles, churros, huevos revueltos y bacon, todo incluido en un mismo paquete.

El video promocional que circula en redes muestra la escena: un cliente recibe una torre de sándwiches de miga y, sorprendido, pregunta si debe pagarla. La respuesta es contundente: “No tiene que pagar nada, está incluido en la merienda libre”.

A partir de ese momento, queda claro que la propuesta no es solo un plato, sino una experiencia completa, pensada para quienes disfrutan de comer sin restricciones y explorar todos los sabores que ofrece la merienda clásica porteña.

Torre de sanguchitos de miga, el distintivo del lugar

El atractivo principal son, sin dudas, los sanguchitos de miga. La torre de cinco pisos incluye distintos rellenos para satisfacer todos los gustos: desde clásicos como jamón y queso hasta combinaciones más creativas.

La posibilidad de elegir libremente los sabores hace que cada torre sea única, adaptada a los antojos de cada comensal. Esta apuesta por la variedad y la abundancia es parte de la propuesta que busca transformar la merienda en un evento memorable.

Qué incluye la merienda, además de sándwiches de miga

Pero los sándwiches no son lo único que sorprende. La merienda también incluye:

Tablas de fiambres

Tortas caseras XL de más de tres kilos

Panqueques, buñuelos y bombas de papa

Medialunas, churros, pastelitos y masitas

Huevos revueltos con bacon y tortilla

Panes y cereales

Torre de sanguchitos de 5 pisos

También se puede disfrutar de pizzas, empanadas y tartas

Las bebidas incluidas son café, té, chocolatada, yogures y jugos

Se puede repetir todas las veces que quieras

La combinación de opciones dulces y saladas hace que esta merienda sea apta para todos los paladares y para disfrutar durante varias horas sin necesidad de elegir entre un plato u otro.

Cuánto cuesta la merienda libre con torres de sanguchitos de miga

El precio de esta experiencia también llama la atención: la merienda libre tiene un valor de 20 mil pesos, lo que incluye todos los platos, bebidas y la posibilidad de repetir tantas veces como se desee.

La promoción se presenta como una invitación a celebrar la gastronomía porteña en grande, permitiendo que los comensales vivan una experiencia diferente a las típicas meriendas tradicionales.

Además, la iniciativa no solo se centra en la cantidad, sino también en la calidad. Los productos utilizados son frescos y cuidadosamente preparados, siguiendo recetas que combinan tradición e innovación.

Merienda libre en CABA. Foto: Captura video Instagram @elprogresorestaurante

Para los fanáticos de los sanguchitos de miga, los postres abundantes y las meriendas épicas, este es el plan perfecto. No es solo comida: es una experiencia culinaria que combina tradición, abundancia y diversión en un solo lugar. Así, el Club del Progreso logra que una merienda deje de ser un simple snack y se convierta en un evento gastronómico digno de recordar.

Dónde queda el Club del Progreso y cuándo abre

El Club del Progreso se encuentra ubicado en la planta baja de Sarmiento 1334, CABA. Abre todos los días de 12 a 00 hs.