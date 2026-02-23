El bodegón en el corazón del Abasto que tiene más de 100 años de historia:

Roma Bar. Foto: Instagram/romadelabasto

En el corazón del Abasto, frente al Abasto Shopping, funciona un bodegón con más de 100 años de historia que conquista tanto a turistas como a porteños que buscan sumergirse en las tradiciones gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de Bar Roma, ubicado sobre la calle Tomás Anchorena al 800. En los últimos años, su restaurante se consolidó como un punto de encuentro gracias a sus preparaciones de calidad, su ambiente cálido y precios accesibles. Además, es pet friendly y forma parte del circuito gastronómico imperdible de la zona.

Roma Bar. Foto: Instagram/romadelabasto

El horario del bar es de lunes a viernes de 09 a 01 horas, y de sábados y domingos de 12 a 01 horas.

Qué menú ofrece el Bar Roma

La carta ofrece una propuesta variada que fusiona sabores tradicionales argentinos con alternativas internacionales, aunque la gran protagonista es la pizza. Entre los platos más elegidos aparece el pollo a la leña, servido con ensalada de queso y hongos. También se destacan la pizza napolitana de verano, la de mortadela y la infaltable fugazzeta rellena, un clásico que nunca falla.

Roma Bar. Foto: Instagram/romadelabasto

Para el postre, hay opciones tradicionales como flan mixto, helado y brownies de chocolate. Por la tarde, la propuesta suma café con leche con tres medialunas y una variada oferta de tortas y facturas.

Ya sea para un desayuno, un almuerzo abundante o una cena entre amigos, Bar Roma mantiene viva la esencia porteña en pleno Abasto.

Roma Bar. Foto: Instagram/romadelabasto

Cómo llegar al Bar Roma

Ubicado en el corazón del Abasto, el Bar Roma es de fácil acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires gracias a su cercanía con avenidas principales y múltiples opciones de transporte público.

Roma Bar. Foto: Instagram/romadelabasto

Quienes elijan viajar en subte pueden tomar la Línea B y descender en la estación Carlos Gardel. Desde allí, solo hay que caminar unas pocas cuadras por Avenida Corrientes y luego girar por Anchorena hasta llegar al bodegón. Es un trayecto breve y sencillo.

También llegan a la zona numerosas líneas de colectivo, entre ellas la 75, 101, 106, 140, 188 y 29, con paradas a pocos metros. La ubicación estratégica permite que vecinos y visitantes accedan de manera rápida y cómoda.