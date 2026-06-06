La Ruta del Rock: el circuito histórico del conurbano donde nació parte de la leyenda del rock argentino

Ricardo Iorio, líder de Almafuerte Foto: Municipalidad Tres de Febrero

Desde la casa de Tanguito en Caseros hasta los rincones de Ciudad Jardín donde germinaron Los Piojos, Sumo, Arco Iris y Divididos, La Ruta del Rock convierte a Tres de Febrero en un museo a cielo abierto que recorre la memoria viva del rock nacional.

La historia del rock argentino no sólo se escucha: también se camina, se señala en una esquina y se descubre en una fachada que resistió al paso del tiempo. En Tres de Febrero, La Ruta del Rock nació como un circuito cultural para mostrar los lugares y momentos más emblemáticos del género, con postas distribuidas por distintos barrios, cartelería física y códigos QR que permiten acceder a biografías, anécdotas y mapas virtuales. En ese recorrido aparecen nombres que marcaron generaciones, como Tanguito, Los Piojos, Gustavo Santaolalla, Sumo, Divididos, V8, Ricardo Iorio y Osvaldo Civile, entre otros artistas vinculados con el oeste bonaerense.

Tanguito y la primera parada de una memoria fundacional

Si hay un punto de partida emocional e histórico en este circuito, ese lugar es la casa de Tanguito. José Alberto Iglesias, figura esencial del nacimiento del rock nacional, vivió en Caseros y su historia quedó unida para siempre al origen de “La balsa”, la canción que compuso junto a Litto Nebbia y que suele señalarse como una piedra fundacional del género en la Argentina. La Ruta del Rock tomó esa memoria barrial y la transformó en su primera estación oficial: según la reconstrucción del proyecto, la primera parada se inauguró el 16 de septiembre de 2019, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del músico, en la zona de Fernández de Oliveira y Puán.

Tanguito, considerado uno de los fundadores del rock argentino Foto: Archivo

La potencia simbólica de esa parada no es menor. La fachada de la casa se mantiene casi igual a la época en la que vivía Tanguito, un detalle que vuelve tangible la dimensión humana de una leyenda muchas veces narrada desde el mito. Y allí aparece uno de los grandes aciertos del circuito: no se limita a homenajear artistas, sino que conecta canciones, barrios, trenes, plazas y escuelas con el clima cultural de una época en la que el rock todavía era rebeldía, intemperie y búsqueda de identidad.

Ciudad Jardín, el barrio donde el rock encontró otra forma de respirar

La Ruta del Rock también permite entender por qué Ciudad Jardín ocupa un lugar casi mítico dentro del mapa musical bonaerense. Allí se cruzan varias historias decisivas del género, entre ellas la de Arco Iris, una de las bandas fundacionales del rock argentino, creada a fines de los años sesenta por jóvenes del barrio que mezclaron rock, espiritualidad y folclore en una propuesta innovadora para la época. Gustavo Santaolalla, Ara Tokatlian y Guillermo Bordarampé se conocieron en la Parroquia Sagrada Familia, donde participaban del coro y cumplían funciones como monaguillos; desde ese punto comunitario comenzaron a ensayar y a construir una estética que luego tendría impacto continental.

En ese mismo entramado barrial, Santaolalla escribió “Mañana campestre”, uno de los temas icónicos de los primeros años del rock nacional. El dato no es menor: la canción nació en el patio de su casa de Ciudad Jardín, lo que refuerza la premisa central del circuito: el rock argentino no se explica sólo por los grandes escenarios, sino también por sus geografías íntimas. Esa idea vuelve a aparecer en cada posta, donde la historia se apoya menos en la solemnidad y más en la cercanía de los lugares donde todo empezó.

Los Piojos, Ciro y la épica barrial que pasó de un bar a la multitud

Pocas bandas explican mejor la relación entre barrio, identidad y masividad que Los Piojos. La Ruta del Rock reconstruye sus huellas en Ciudad Jardín y Caseros, donde varios de sus integrantes se conocieron, ensayaron y dieron sus primeros pasos. La banda fue tomando forma entre colegios, plazas y casas familiares, hasta que su primera presentación con Andrés Ciro Martínez como cantante ocurrió en el antiguo bar Ma Baker, sobre De los Jacarandaes, un sitio que hoy ya tiene otro destino comercial pero conserva valor de santuario para los fanáticos.

Los Piojos Foto: Municipalidad Tres de Febrero

La historia piojosa en el oeste suma además otra capa de sentido: después del éxito de “Chactuchac”, varios integrantes alquilaron una casa en la esquina de Avenida Libertad y Palazzo, donde compusieron discos clave como “Ay, ay, ay” y “Tercer Arco”. Incluso la canción “Esquina Libertad” funciona como una cápsula de memoria del barrio y del tiempo compartido. Ciro, por su parte, aparece como una figura inseparable de Ciudad Jardín: se mudó allí a los 10 años, tuvo sus primeras experiencias escénicas en la escuela local y con los años se convirtió en uno de los grandes referentes del rock argentino, primero con Los Piojos y luego con Ciro y Los Persas.

Sumo, Divididos y la certeza de que “el agite” estaba en el Oeste

En La Ruta del Rock hay una parada obligada para comprender la década del 80: Sumo. Aunque la banda nació en 1981 y su historia remite también a Córdoba, el circuito remarca que sus bases culturales y escénicas se asentaron con fuerza en Hurlingham y El Palomar, y que uno de sus momentos fundacionales ocurrió en el oeste. Según el recorrido histórico del proyecto, el primer recital de Sumo fue en febrero de 1982 en el Pub Caroline de Ciudad Jardín, en una galería comercial frente a la plazoleta Güemes.

Parada referida a SUMO Foto: Municipalidad Tres de Febrero

Ese origen barrial dialoga de forma directa con el nacimiento posterior de Divididos, banda creada por Ricardo Mollo y Diego Arnedo después de la muerte de Luca Prodan. Mollo, además, desarrolló parte de su infancia y adolescencia en El Palomar, donde dio sus primeros pasos musicales antes de convertirse en una de las guitarras más influyentes del país. De allí que una frase como “En el Oeste está el agite” no funcione sólo como un verso recordado, sino como una síntesis de toda una geografía cultural que el circuito vuelve visible y recorrible.

El lado pesado del mapa: V8, Iorio, Osvaldo Civile y el metal del conurbano

La Ruta del Rock también demuestra que el oeste bonaerense fue decisivo para el desarrollo del heavy metal argentino. En Santos Lugares, por ejemplo, el Cine Ocean aparece señalado como el lugar donde empezó a escribirse la historia de V8, la banda pionera fundada por Ricardo Iorio y Ricardo “Chofa” Moreno, después de que ambos se conocieran allí en 1978 al salir de una función de The Song Remains the Same de Led Zeppelin. Esa escena inicial es clave para entender cómo el metal local dejó de ser importación estética para convertirse en una identidad propia.

Ruta del Rock argentino Foto: Municipalidad Tres de Febrero

El circuito suma además dos nombres inevitables: Ricardo Iorio, nacido en Ciudadela y criado en Caseros, y Osvaldo Civile, leyenda guitarrística vinculada a Villa Raffo y Sáenz Peña. Iorio es presentado como el gran referente del metal nacional por haber fundado V8, Hermética y Almafuerte, mientras que Civile aparece como un prócer del género que dejó huella en V8 y luego en Horcas. En esa red de escuelas, clubes, plazas y salas de ensayo se confirma otra verdad histórica: el conurbano no fue periferia del rock argentino, sino uno de sus motores centrales.

Rock del Sol a la Luna y el circuito que convirtió la memoria en experiencia

Entre los hitos que fortalecen esa lectura aparece el festival Rock del Sol a la Luna, realizado el 20 de marzo de 1982 en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. La Ruta del Rock lo recuerda como un evento decisivo para la escena de la época, con la presencia de bandas como Riff, Sumo, Los Violadores, Memphis y Orion’s, en una jornada masiva que ayudó a consolidar al oeste como territorio de experimentación musical. No es casual que Orion’s Beethoven, otra de las bandas destacadas del recorrido, tenga allí uno de sus capítulos más resonantes.

Hoy, esa historia se articula bajo la lógica de un museo a cielo abierto, donde el visitante puede hacer su propio recorrido a pie, en bicicleta o en vehículo, apoyado en una plataforma colaborativa y en estaciones físicas emplazadas en el territorio. Además, distintas guías turísticas de la provincia amplían esa narrativa y vinculan el circuito con otras ciudades como Hurlingham, Morón y La Plata, reforzando la idea de una gran geografía rockera bonaerense. La Ruta del Rock, en definitiva, no sólo preserva memoria: convierte al pasado en experiencia y al barrio en patrimonio cultural vivo.