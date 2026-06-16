Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Un Mundial 2026 casi sin argentinos: por qué las reservas están un 40% por abajo de Qatar 2022

Así lo revelaron en el congreso anual de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Los motivos detrás de la baja demanda en los hinchas argentinos.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hinchas argentinos en el Times Square, en la previa del Mundial 2026.
Hinchas argentinos en el Times Square, en la previa del Mundial 2026. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La expectativa futbolística por la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 choca de frente con la realidad económica en el mercado turístico local. En la previa al debut en la Copa del Mundo que desarrollará en paralelo en Estados Unidos, México y Canadá, se confirmó que la demanda para asistir al evento internacional bajó considerablemente en comparación a la anterior Copa FIFA concretada en la lejana Qatar.

“Las ventas de paquetes turísticos para el Mundial de 2026 han sufrido una caída del 40 % en comparación con la edición de Qatar 2022”, dijo durante el congreso anual de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) el economista Pablo Singerman.

Si bien tanto los mayoristas como los minoristas tenían la esperanza de tener buenas ventas de cara a la Copa, y a pesar de “un leve repunte del 15 % registrado a mediados de mayo”, los referentes de las agencias de viajes señalan que el interés no ha sido suficiente para revertir la tendencia negativa a nivel nacional.

Por qué los argentinos no viajan a ver a la Selección

Entre las causas principales de esta baja se encuentran la falta de financiación para viajes al exterior y el elevado costo de las entradas, que ha frenado la demanda de muchos fanáticos. Esta situación obligó incluso a Aerolíneas Argentinas a cancelar algunos de los vuelos directos especiales que había programado para los tres partidos de Argentina en Kansas City y Denver, y suspender la ruta directa entre Córdoba y Miami que estaba prevista para el período del torneo.

Contenido Recomendado

Selección Argentina hoy EN VIVO:los hinchas viven con euforia la previa del debut ante Argelia por el Mundial 2026

Selección Argentina hoy EN VIVO: los hinchas viven con euforia la previa del debut ante Argelia por el Mundial 2026

Picadas para hinchas:ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa

Picadas para hinchas: ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa
El estadio Arrowhead de Kansas City, donde debutará la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Aunque se haya detenido el conflicto bélico en Medio Oriente, la precariedad de la política internacional entre los Estados Unidos, Israel e Irán sigue incitando las dudas de ir a disfrutar el campeonato. Se estima que el mundial será cubierto por mayoría local y no tanto por extranjeros.

Desde el sector de operadores especializados en turismo deportivo señalan que el principal obstáculo hoy es la falta de previsibilidad sobre los reembolsos y la flexibilidad de los servicios terrestres en las sedes de Estados Unidos. Los agentes reportan que muchos clientes están solicitando cláusulas de reintegro total ante posibles cancelaciones por tensiones geopolíticas, una exigencia que los proveedores internacionales no siempre están dispuestos a convalidar sin un sobrecosto excesivo.

Por otro lado, expertos del sector describen al Mundial como un “espanta viajes” para el turismo convencional, ya que muchos viajeros prefieren evitar los destinos saturados o posponer sus vacaciones para después de la final. No obstante, las agencias consideran que esta última semana será definitoria para captar a aquellos pasajeros que deciden viajar a último momento.

Otros motivos que se meten en la ecuación

La Scaloneta juega en los Estados Unidos, un país que requiere de una visa que sale unos 435 dólares ($624.988,86) en la actualidad, y que no es seguro que se conceda. A eso hay que sumar un endurecimiento de las autoridades migratorias que, según anunciaron, pueden revocar esa ventaja y mandar al fanático del fútbol de vuelta a su país de origen en el siguiente vuelo.

Visa para viajar a Estados Unidos. Foto: Freepik
Visa para viajar a Estados Unidos. Foto: Freepik

Para colmo las entradas oficiales, para los argentinos son gestionadas por tres agencias oficiales con el aval de la AFA, algo que encarecería su costo por la exclusividad. Incluso The New York Times indicó que “el elevado precio de las entradas” presenta un “desafío” para los hinchas albicelestes. En este Mundial, la FIFA decidió aplicar algo llamado “precios dinámicos”. Esto significa que, para los equipos más populares como lo es el del último campeón, el valor se disparará, según aseguró la publicación.

Estamos hablando de un valor base por persona que ronda entre U$S 265 y 700 para ubicaciones estándar. “Cuando le pasás el presupuesto final al pasajero, el cliente dice automáticamente que no”, graficó un operador turístico. Es que un paquete estándar que incluye vuelos internacionales, hotelería y entradas oficiales para la primera fase oscila entre los U$S 12.000 a 15.000 para poco más de una semana de estadía.

También está la posibilidad de alentar desde el Fan Fest: la alternativa sin costo que se produce al mismo momento de los partidos con proyección en pantalla gigante. Este encuentro multitudinario tiene acceso gratuito previa reserva en su app. Pero se hace en cada sede, por lo que hay que estar en uno de los tres países para participar.

Selección ArgentinaMundial 2026Turistas argentinosTurismo
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

    La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

  2. La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi:cuáles son los 16 parques seleccionados

    La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi: cuáles son los 16 parques seleccionados

  3. La nueva “joya” gastronómica de Caballito:milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

    La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

  4. De ser visitado por la realeza británica a pueblo fantasma:el destino ferroviario que renace gracias al turismo

    De ser visitado por la realeza británica a pueblo fantasma: el destino ferroviario que renace gracias al turismo

  5. Pastas caseras, parrilla y postres abundantes:el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años

    Pastas caseras, parrilla y postres abundantes: el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años
Lo último
También podría interesarte
Economía

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner: la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Javier Milei viajará a París para la “Argentina Week” y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Reforma electoral:Diego Santilli intensifica las reuniones con gobernadores para sumar consensos y decirle chau a las PASO

Economía

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner: la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

El consumo de carne cayó nuevamente en la Argentina y descendió a su menor nivel en 20 años

Internacionales

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Unirá Argentina y Chile: el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Trump y una letal advertencia contra Irán:“Si tienen un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos”