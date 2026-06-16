Un Mundial 2026 casi sin argentinos: por qué las reservas están un 40% por abajo de Qatar 2022

Hinchas argentinos en el Times Square, en la previa del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La expectativa futbolística por la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 choca de frente con la realidad económica en el mercado turístico local. En la previa al debut en la Copa del Mundo que desarrollará en paralelo en Estados Unidos, México y Canadá, se confirmó que la demanda para asistir al evento internacional bajó considerablemente en comparación a la anterior Copa FIFA concretada en la lejana Qatar.

“Las ventas de paquetes turísticos para el Mundial de 2026 han sufrido una caída del 40 % en comparación con la edición de Qatar 2022”, dijo durante el congreso anual de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) el economista Pablo Singerman.

Si bien tanto los mayoristas como los minoristas tenían la esperanza de tener buenas ventas de cara a la Copa, y a pesar de “un leve repunte del 15 % registrado a mediados de mayo”, los referentes de las agencias de viajes señalan que el interés no ha sido suficiente para revertir la tendencia negativa a nivel nacional.

Por qué los argentinos no viajan a ver a la Selección

Entre las causas principales de esta baja se encuentran la falta de financiación para viajes al exterior y el elevado costo de las entradas, que ha frenado la demanda de muchos fanáticos. Esta situación obligó incluso a Aerolíneas Argentinas a cancelar algunos de los vuelos directos especiales que había programado para los tres partidos de Argentina en Kansas City y Denver, y suspender la ruta directa entre Córdoba y Miami que estaba prevista para el período del torneo.

El estadio Arrowhead de Kansas City, donde debutará la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Aunque se haya detenido el conflicto bélico en Medio Oriente, la precariedad de la política internacional entre los Estados Unidos, Israel e Irán sigue incitando las dudas de ir a disfrutar el campeonato. Se estima que el mundial será cubierto por mayoría local y no tanto por extranjeros.

Desde el sector de operadores especializados en turismo deportivo señalan que el principal obstáculo hoy es la falta de previsibilidad sobre los reembolsos y la flexibilidad de los servicios terrestres en las sedes de Estados Unidos. Los agentes reportan que muchos clientes están solicitando cláusulas de reintegro total ante posibles cancelaciones por tensiones geopolíticas, una exigencia que los proveedores internacionales no siempre están dispuestos a convalidar sin un sobrecosto excesivo.

Por otro lado, expertos del sector describen al Mundial como un “espanta viajes” para el turismo convencional, ya que muchos viajeros prefieren evitar los destinos saturados o posponer sus vacaciones para después de la final. No obstante, las agencias consideran que esta última semana será definitoria para captar a aquellos pasajeros que deciden viajar a último momento.

Otros motivos que se meten en la ecuación

La Scaloneta juega en los Estados Unidos, un país que requiere de una visa que sale unos 435 dólares ($624.988,86) en la actualidad, y que no es seguro que se conceda. A eso hay que sumar un endurecimiento de las autoridades migratorias que, según anunciaron, pueden revocar esa ventaja y mandar al fanático del fútbol de vuelta a su país de origen en el siguiente vuelo.

Visa para viajar a Estados Unidos. Foto: Freepik

Para colmo las entradas oficiales, para los argentinos son gestionadas por tres agencias oficiales con el aval de la AFA, algo que encarecería su costo por la exclusividad. Incluso The New York Times indicó que “el elevado precio de las entradas” presenta un “desafío” para los hinchas albicelestes. En este Mundial, la FIFA decidió aplicar algo llamado “precios dinámicos”. Esto significa que, para los equipos más populares como lo es el del último campeón, el valor se disparará, según aseguró la publicación.

Estamos hablando de un valor base por persona que ronda entre U$S 265 y 700 para ubicaciones estándar. “Cuando le pasás el presupuesto final al pasajero, el cliente dice automáticamente que no”, graficó un operador turístico. Es que un paquete estándar que incluye vuelos internacionales, hotelería y entradas oficiales para la primera fase oscila entre los U$S 12.000 a 15.000 para poco más de una semana de estadía.

También está la posibilidad de alentar desde el Fan Fest: la alternativa sin costo que se produce al mismo momento de los partidos con proyección en pantalla gigante. Este encuentro multitudinario tiene acceso gratuito previa reserva en su app. Pero se hace en cada sede, por lo que hay que estar en uno de los tres países para participar.