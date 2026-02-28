Boca contará con Leandro Paredes para el partido ante Gimnasia de Mendoza. Foto: Gentileza La Nación

Boca recibe este sábado a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un partido marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en La Bombonera y se podrá ver a través de TNT Sports Premium (canales 112 y 1020 de Telecentro). El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Leandro Paredes será titular en Boca Juniors. Foto: NA

Cómo llegan Boca y Gimnasia de Mendoza

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro en su partido debut.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en La Bombonera le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

Las posibles formaciones de Boca y Gimnasia de Mendoza

Boca : Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

El minuto a minuto de Boca vs Gimnasia de Mendoza