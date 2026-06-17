Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

De Maradona en Boston a Messi en Kansas: Argentina obtuvo su segundo mejor debut en mundiales y otra vez fue en Estados Unidos

La victoria ante Argelia se metió en el podio de los mejores inicios en una Copa del Mundo. El recuerdo del grito del Diez a la cámara y otros debuts victoriosos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Diego Maradona en el Mundial 1994 y Lionel Messi en el Mundial 2026.
Diego Maradona en el Mundial 1994 y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: X y REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La selección argentina obtuvo su segundo mejor debut en mundiales con su contundente triunfo por 3 a 0 ante Argelia en Kansas, en el mismo país que albergó en 1994 la victoria más abultada en un inicio mundialista: 4 a 0 a Grecia con un triplete de Gabriel Batistuta y un inolvidable gol de Diego Maradona, el último del Diez en Copas del Mundo.

El hattrick del capitán argentino ante el seleccionado africano trazó un inesperado paralelismo con la última vez que una Copa del Mundo fue organizada en tierra estadounidense, ya que el 21 de junio de 1994 en Boston, Argentina logró una victoria holgada en su debut por el grupo D.

Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994.
Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994. Foto: X

Aquel día también hubo un triplete, en ese caso de los pies de Batistuta, que hasta la explosión de Messi era el mayor goleador de la selección sudamericana.

Ese partido es recordado por haber incluido el último gol de Maradona con Argentina: una jugada exquisita de toques de primera entre el Diez, Fernando Redondo y Claudio Caniggia, hasta que en la medialuna del área el astro encontró el hueco para que su zurda ubique la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Antonis Minou, que ni siquiera llegó a tirarse y fue un espectador de lujo de la última obra de arte de Diego con la camiseta que más amó.

Contenido Recomendado

Portugal vs. RD Congo EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Mundial 2026:quién es Lumumba, el famoso hincha del Congo que pasa los 90 minutos como “estatua” recordando a un héroe nacional

Mundial 2026: quién es Lumumba, el famoso hincha del Congo que pasa los 90 minutos como “estatua” recordando a un héroe nacional
Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994.
Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994. Foto: X

El festejo de Maradona, gritando con pasión ante una de las cámaras de televisión, recorrió el mundo y quedó inmortalizado en todos los corazones de los argentinos.

Otros debuts con triunfo

En el historial de debuts mundialistas, Argentina pocas veces disfrutó la tranquilidad de los resultados de este martes o de aquel duelo ante Grecia hace 32 años.

Selección argentina del Mundial 1962 ante Bulgaria.
Selección argentina del Mundial 1962 ante Bulgaria. Foto: Gentileza Historia del Futbol

En Uruguay 1930, la Albiceleste se impuso 1 a 0 ante Francia, pero debió esperar hasta Chile 1962, cuando venció por la mínima a Bulgaria, para volver a festejar en un primer partido.

Hubo victorias en Inglaterra 1966 (2 a 1 a España), Argentina 1978 (2 a 1 a Hungría), México 1986 (3 a 1 a Corea del Sur), Francia 1998 (1 a 0 a Japón), Corea y Japón 2002 (1 a 0 a Nigeria), Alemania 2006 (2 a 1 a Costa de Marfil), Sudáfrica 2010 (1 a 0 a Nigeria) y Brasil 2014 (2 a 1 sobre Bosnia y Herzegovina).

Selección Argentina vs Arabia Saudita, Mundial Qatar. Foto: NA
Selección Argentina vs Arabia Saudita, Mundial Qatar. Foto: NA

Los últimos dos debuts mundialistas habían traído dolores de cabeza a la Albiceleste: empate 1 a 1 ante Islandia en Rusia 2018 y derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Previo a este martes, Messi había marcado ya en los debuts de 2014 y 2022, y con los tres goles ante Argelia se convirtió en el mayor goleador de la historia mundialista junto al alemán Miroslav Klose con 16 tantos y alcanzó los 200 partidos con la celeste y blanca.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel MessiDiego Maradona
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Del triplete de Messi al color en las tribunas:las mejores fotos del triunfo de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

    Del triplete de Messi al color en las tribunas: las mejores fotos del triunfo de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

  2. Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026:la “Scaloneta” contra el mundo

    Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: la “Scaloneta” contra el mundo

  3. ¡No diga eso, capitán! Messi hizo una revelación en pleno Mundial 2026 sobre su futuro en la Selección Argentina

    ¡No diga eso, capitán! Messi hizo una revelación en pleno Mundial 2026 sobre su futuro en la Selección Argentina

  4. Fácil y gratis:cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

    Fácil y gratis: cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial

  5. El inesperado posteo de Mike Tyson tras la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

    El inesperado posteo de Mike Tyson tras la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026
Lo último
También podría interesarte
Economía

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas: quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

La Iglesia rechazó la Ley de Propiedad Privada que busca modificar el Gobierno:“Atenta contra la soberanía”

Acto por el Día de la Bandera:qué miembros del Gabinete estarán presentes este 20 de junio junto a Javier Milei

Habló la vicepresidenta del Banco Mundial tras la garantía otorgada a la Argentina:“Es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Economía

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Canasta de crianza: cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

Día del Padre 2026:los restaurantes con descuentos, menús especiales y regalos para celebrar en familia

Internacionales

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

“Vi que respiraba”:una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

A la altura de EE.UU. y Rusia:el ejército sudamericano que presentó drones armados y municiones merodeadoras de producción nacional

Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU