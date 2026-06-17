De Maradona en Boston a Messi en Kansas: Argentina obtuvo su segundo mejor debut en mundiales y otra vez fue en Estados Unidos

Diego Maradona en el Mundial 1994 y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: X y REUTERS

La selección argentina obtuvo su segundo mejor debut en mundiales con su contundente triunfo por 3 a 0 ante Argelia en Kansas, en el mismo país que albergó en 1994 la victoria más abultada en un inicio mundialista: 4 a 0 a Grecia con un triplete de Gabriel Batistuta y un inolvidable gol de Diego Maradona, el último del Diez en Copas del Mundo.

El hattrick del capitán argentino ante el seleccionado africano trazó un inesperado paralelismo con la última vez que una Copa del Mundo fue organizada en tierra estadounidense, ya que el 21 de junio de 1994 en Boston, Argentina logró una victoria holgada en su debut por el grupo D.

Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994. Foto: X

Aquel día también hubo un triplete, en ese caso de los pies de Batistuta, que hasta la explosión de Messi era el mayor goleador de la selección sudamericana.

Ese partido es recordado por haber incluido el último gol de Maradona con Argentina: una jugada exquisita de toques de primera entre el Diez, Fernando Redondo y Claudio Caniggia, hasta que en la medialuna del área el astro encontró el hueco para que su zurda ubique la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Antonis Minou, que ni siquiera llegó a tirarse y fue un espectador de lujo de la última obra de arte de Diego con la camiseta que más amó.

Triunfo de Argentina ante Grecia en el Mundial de 1994. Foto: X

El festejo de Maradona, gritando con pasión ante una de las cámaras de televisión, recorrió el mundo y quedó inmortalizado en todos los corazones de los argentinos.

Otros debuts con triunfo

En el historial de debuts mundialistas, Argentina pocas veces disfrutó la tranquilidad de los resultados de este martes o de aquel duelo ante Grecia hace 32 años.

Selección argentina del Mundial 1962 ante Bulgaria. Foto: Gentileza Historia del Futbol

En Uruguay 1930, la Albiceleste se impuso 1 a 0 ante Francia, pero debió esperar hasta Chile 1962, cuando venció por la mínima a Bulgaria, para volver a festejar en un primer partido.

Hubo victorias en Inglaterra 1966 (2 a 1 a España), Argentina 1978 (2 a 1 a Hungría), México 1986 (3 a 1 a Corea del Sur), Francia 1998 (1 a 0 a Japón), Corea y Japón 2002 (1 a 0 a Nigeria), Alemania 2006 (2 a 1 a Costa de Marfil), Sudáfrica 2010 (1 a 0 a Nigeria) y Brasil 2014 (2 a 1 sobre Bosnia y Herzegovina).

Selección Argentina vs Arabia Saudita, Mundial Qatar. Foto: NA

Los últimos dos debuts mundialistas habían traído dolores de cabeza a la Albiceleste: empate 1 a 1 ante Islandia en Rusia 2018 y derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Previo a este martes, Messi había marcado ya en los debuts de 2014 y 2022, y con los tres goles ante Argelia se convirtió en el mayor goleador de la historia mundialista junto al alemán Miroslav Klose con 16 tantos y alcanzó los 200 partidos con la celeste y blanca.