El posible camino de Argentina a la final del Mundial 2026: rivales, fechas y cruces clave

Argentina sufrió más de la cuenta para ganarle a Cabo Verde Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Después de una clasificación cargada de tensión ante Cabo Verde, la Selección Argentina puso un pie en los octavos de final del Mundial 2026 y ya empieza a mirar un cuadro que promete emociones fuertes. El equipo de Lionel Scaloni deberá superar a Egipto en la próxima instancia y, si avanza, podría cruzarse con potencias de primer nivel rumbo a una nueva final del mundo. Según la información publicada, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra en Miami y enfrentará a Egipto el martes 7 de julio en Atlanta.

Argentina sufrió, reaccionó y sigue viva en el Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a demostrar que en una Copa del Mundo no existen partidos sencillos. El duelo ante Cabo Verde terminó siendo mucho más exigente de lo esperado y obligó al campeón defensor a trabajar hasta el límite para conseguir la clasificación.

El triunfo por 3-2 en tiempo suplementario dejó una doble lectura: por un lado, la preocupación por los momentos de fragilidad que mostró el equipo; por el otro, la confirmación de una característica que acompaña a este ciclo desde hace años: Argentina sabe competir incluso cuando el partido se vuelve incómodo.

El equipo de Lionel Scaloni logró sacar adelante una noche complicada en Miami y ahora tendrá pocos días para preparar su próximo desafío. En una fase eliminatoria, cada detalle puede cambiar el destino de una selección, y la Albiceleste ya no tiene margen para errores.

Cuándo juega Argentina contra Egipto por los octavos de final

El próximo objetivo de Argentina será Egipto, un rival que aparece como una prueba seria en los octavos de final. El partido está programado para el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina, en Atlanta.

Será un cruce clave para medir el verdadero estado del equipo tras el desgaste físico y emocional que dejó la clasificación ante Cabo Verde. Scaloni deberá evaluar cómo llegan sus titulares, qué futbolistas necesitan recuperación y si conviene ajustar nombres o sistema para evitar sobresaltos.

Egipto, históricamente competitivo y con jugadores capaces de lastimar en transición, puede representar un desafío incómodo. Para Argentina, el plan será recuperar control, manejar los ritmos y aprovechar la jerarquía individual en los metros finales.

El posible rival de Argentina en cuartos de final

Si la Selección supera a Egipto, el camino no se volverá más sencillo. En los cuartos de final, Argentina enfrentaría al ganador del cruce entre Suiza y Colombia. Ese partido de cuartos está previsto para el sábado 11 de julio a las 22 horas, en Kansas City.

Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Tanto Suiza como Colombia presentan obstáculos distintos. El equipo europeo suele destacarse por su orden táctico, su disciplina defensiva y su capacidad para competir en partidos cerrados. Colombia, en cambio, puede ofrecer mayor vértigo, desequilibrio individual y una intensidad física muy alta.

Para Argentina, cualquiera de los dos escenarios exigirá concentración máxima. A esta altura del Mundial, la diferencia entre avanzar o quedar eliminado puede reducirse a una pelota parada, una atajada decisiva o una aparición individual.

La semifinal soñada: Brasil, Inglaterra, México o Noruega en el horizonte

El cuadro también abre la puerta a una posible semifinal de enorme impacto. Si Argentina logra instalarse entre los cuatro mejores, podría cruzarse con el ganador de una zona donde aparecen Brasil-Noruega y México-Inglaterra. La hipotética semifinal argentina está programada para el miércoles 15 de julio a las 16 horas, nuevamente en Atlanta.

La posibilidad de un clásico sudamericano ante Brasil siempre multiplica la expectativa. Sería uno de los partidos más convocantes del torneo, con historia, rivalidad y presión mundial. Inglaterra, por su parte, aparece como una potencia europea con nombres de elite y aspiraciones fuertes. México tendría el plus de competir en una región cercana a su público, mientras que Noruega podría apoyarse en figuras de enorme peso ofensivo.

En cualquier caso, Argentina sabe que para llegar a esa instancia deberá crecer partido a partido. En los Mundiales, los equipos que corrigen a tiempo suelen ser los que llegan más lejos.

La final del Mundial 2026: fecha, sede y posibles rivales

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16 horas, en New York/New Jersey. Del otro lado del cuadro aparecen selecciones de muchísimo peso, como España, Portugal, Francia, Bélgica, Marruecos, Canadá, Paraguay y Estados Unidos, según el armado informado del cuadro. [

Ese sector también promete cruces atractivos: España-Portugal, Paraguay-Francia, Canadá-Marruecos y Estados Unidos-Bélgica figuran como llaves de octavos. De allí saldría el posible rival de Argentina en caso de que la Albiceleste vuelva a alcanzar el partido decisivo.

Argentina enfrentará a Egito por los octavos del Mundial Foto: REUTERS

Para el equipo de Scaloni, el desafío es claro: transformar el sufrimiento de la clasificación en impulso competitivo. La historia reciente demostró que esta Selección puede convivir con la presión, pero el Mundial 2026 ya entró en una etapa donde no alcanza con los antecedentes.

La agenda hipotética de Argentina hasta la final

Octavos de final: martes 7 de julio, 13 horas, en Atlanta: Argentina vs. Egipto. Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22 horas, en Kansas City: Argentina vs. Suiza o Colombia. Semifinal: miércoles 15 de julio, 16 horas, en Atlanta: posible cruce ante Brasil, Noruega, México o Inglaterra. Final: domingo 19 de julio, 16 horas, en New York/New Jersey: rival a definir del otro lado del cuadro.

Argentina va por otro capítulo grande

El Mundial todavía guarda capítulos decisivos, pero Argentina sigue en carrera. Tras una clasificación trabajada, el equipo campeón del mundo deberá recuperar frescura, ajustar detalles y sostener su carácter competitivo.

El camino hacia la final está lleno de amenazas, pero también de oportunidades. Egipto será el primer gran filtro. Después, el cuadro puede llevar a la Selección a noches inolvidables contra rivales de máxima exigencia. Para Argentina, el sueño sigue intacto. Y en una Copa del Mundo, eso ya es muchísimo.