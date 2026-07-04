La inesperada decisión de FIFA que le quitó a Messi un récord histórico en pleno Mundial 2026

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche cargada de tensión, épica y marcas históricas con la Selección Argentina. En un partido mucho más sufrido de lo esperado, el equipo campeón del mundo logró imponerse 3-2 ante Cabo Verde después del tiempo suplementario y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el capitán argentino había sumado otro registro único a su carrera, apareció una decisión oficial de FIFA que cambió por completo la estadística final del encuentro.

El duelo tuvo todos los condimentos de una noche mundialista inolvidable. Argentina empezó arriba gracias a un golazo de Messi, pero Cabo Verde respondió con carácter, igualó el partido, resistió durante varios tramos y obligó a la Albiceleste a jugar 120 minutos. En el alargue, el equipo de Lionel Scaloni encontró el tanto decisivo en una jugada nacida desde un córner ejecutado por el propio Messi, aunque el informe oficial terminó quitándole una asistencia que durante varios minutos parecía segura.

Messi agrandó su leyenda con otro gol en un Mundial

Antes de la polémica estadística, Messi ya había dejado su sello en el partido. El rosarino abrió el marcador a los 29 minutos con una definición de enorme jerarquía tras una asistencia de Lisandro Martínez. Con ese tanto, llegó a los 20 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo mantiene en lo más alto de los registros históricos del torneo.

Messi volvió a ser figura para la Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El gol no solo tuvo importancia para destrabar un encuentro complejo. También sirvió para que Messi ampliara una marca impresionante: su capacidad de seguir siendo determinante en la máxima competencia del fútbol mundial. Según el reporte de FIFA, el capitán argentino también extendió su racha goleadora en partidos consecutivos de Mundiales, otro dato que dimensiona su vigencia a los 39 años.

Además, el partido ante Cabo Verde significó una nueva aparición histórica para el capitán argentino. Messi disputó su partido número 30 en Copas del Mundo, una cifra inédita en la historia del certamen masculino y que vuelve a colocar su nombre en una zona reservada para muy pocos futbolistas.

La jugada que parecía darle otro récord a Messi

La acción que desató la controversia llegó en el tiempo suplementario. Con el partido igualado y Argentina buscando evitar los penales, Messi ejecutó un tiro de esquina que cayó en el área de Cabo Verde. Cristian Romero fue a disputar la pelota y, en principio, la jugada fue interpretada como un cabezazo del defensor argentino que terminaba en gol.

En ese momento, las estadísticas en vivo parecían darle a Messi una nueva asistencia mundialista. De confirmarse, el capitán argentino alcanzaba las 10 asistencias en Mundiales, una cifra que lo dejaba en la línea de los máximos asistidores históricos de la competencia. Por eso, durante varios minutos, la jugada fue celebrada no solo como el gol de la clasificación, sino también como otro récord personal para el número 10.

Lionel Messi; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Sin embargo, la revisión posterior modificó el panorama. FIFA publicó el informe oficial del encuentro y determinó que el tanto decisivo no debía ser acreditado a Cristian Romero, sino como gol en contra de Diney Borges, defensor de Cabo Verde. La pelota, según la lectura oficial, terminó ingresando luego de un desvío determinante del futbolista caboverdiano.

Por qué FIFA le quitó la asistencia al capitán argentino

El cambio en la autoría del gol tuvo una consecuencia directa sobre la estadística de Messi. Al quedar registrado como gol en contra, la jugada dejó de computar como asistencia para el rosarino. De esa manera, el capitán argentino no pudo sumar el pase gol que lo habría acercado aún más a la cima absoluta de ese rubro en la historia de los Mundiales.

La decisión no modificó el resultado ni la clasificación de Argentina, pero sí impactó en una de las marcas individuales más buscadas por los fanáticos y especialistas en estadísticas. Messi continúa con nueve asistencias mundialistas y sigue a un paso de igualar o superar los registros más importantes de la competencia.

Para Argentina, el dato queda en segundo plano frente a la importancia deportiva de la victoria. El equipo campeón del mundo logró sobrevivir a un partido durísimo, en el que Cabo Verde estuvo cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. La selección africana igualó dos veces el marcador y llevó a la Albiceleste hasta el límite físico y emocional.

Argentina sufrió, ganó y Messi volvió a quedar en el centro de la historia

Más allá de la estadística que FIFA no le reconoció, Messi volvió a terminar una noche mundialista en el centro de todas las miradas. Marcó, lideró, generó la jugada del gol decisivo y fue elegido como una de las grandes figuras del encuentro. En un Mundial 2026 que sigue ampliando su legado, el capitán argentino demuestra que todavía tiene capítulos por escribir.

La polémica quedará instalada entre los hinchas: para muchos, el córner de Messi fue clave en el gol de la clasificación; para la planilla oficial, la acción terminó siendo un tanto en contra. Lo concreto es que Argentina sigue en carrera y Messi, incluso cuando una decisión estadística le quita un récord, continúa agrandando una historia que parece no tener techo.