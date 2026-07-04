Messi no se conformó tras la victoria de Argentina y dejó una fuerte advertencia para lo que viene

Argentina sufrió, pero ganó 3 a 2 para estar en octavos Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina consiguió una clasificación tan valiosa como trabajada en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó por 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, en un partido disputado en Miami que terminó siendo mucho más exigente de lo esperado para el campeón del mundo. Sin embargo, más allá del alivio por seguir en carrera, Lionel Messi fue claro en su análisis y evitó cualquier triunfalismo.

La autocrítica de Messi después de una noche cargada de tensión

Después del encuentro, Messi reconoció que Argentina logró el objetivo principal, pero también dejó en evidencia que el rendimiento colectivo estuvo lejos de ser ideal. El capitán argentino remarcó que hubo momentos en los que el equipo perdió el control del partido, retrocedió demasiado y no pudo sostener la presión como había planeado.

“Hay muchas cosas para corregir” fue la frase que resumió el estado de ánimo del número 10. Lejos de quedarse únicamente con la clasificación, Messi puso el foco en los detalles que pueden marcar la diferencia en una instancia eliminatoria, donde cada error puede costar la continuidad en el torneo.

Argentina sufrió más de la cuenta ante un rival que no se achicó

El partido comenzó con mejores sensaciones para Argentina, que logró abrir el marcador y parecía encaminada a manejar el desarrollo con mayor tranquilidad. Pero el escenario cambió rápidamente: Cabo Verde respondió con orden, intensidad y eficacia, obligando a la Albiceleste a disputar un encuentro incómodo hasta el final.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Messi destacó que el rival ya había dado señales de competitividad en el torneo y que no era una selección para subestimar. Cabo Verde había mostrado fortaleza ante equipos de peso, por lo que el capitán argentino explicó que el plantel sabía de antemano que no enfrentaría un trámite sencillo.

El mensaje del capitán: en el Mundial nadie regala nada

Uno de los conceptos más fuertes que dejó Messi fue la paridad del Mundial. Para el rosarino, la Copa del Mundo está demostrando que las diferencias históricas o los nombres propios ya no alcanzan para ganar partidos. En las fases decisivas, cualquier selección puede complicar a otra si compite con orden, energía y convicción.

Ese diagnóstico no fue casual. Argentina, acostumbrada a cargar con la presión de ser candidata, tuvo que trabajar durante 120 minutos para sellar su pase. El desgaste físico y mental fue enorme, especialmente porque Cabo Verde logró empatar en momentos clave y sostuvo la incertidumbre hasta el cierre del suplementario.

La pelota parada, una noticia positiva para Scaloni

Dentro de un análisis exigente, Messi también rescató aspectos favorables. Uno de ellos fue la pelota parada, una herramienta que Argentina venía trabajando y que en este tipo de partidos puede resultar determinante. El capitán valoró la presencia de futbolistas con buen juego aéreo como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás González y Alexis Mac Allister.

Argentina sufrió más de la cuenta ante Cabo Verde Foto: REUTERS

En una competencia tan cerrada, donde los espacios escasean y los rivales reducen márgenes, las acciones a balón detenido se transforman en una vía de escape. Para Argentina, haber encontrado respuestas por esa vía representa una señal optimista, aunque no tapa los problemas que el propio Messi reconoció tras el partido.

El próximo desafío de Argentina en el Mundial 2026

Con el triunfo consumado, la Selección Argentina ya piensa en su próximo compromiso. El equipo deberá recuperarse físicamente y corregir errores antes de afrontar los octavos de final ante Egipto, un cruce que Messi mencionó como el nuevo objetivo inmediato tras la dura batalla frente a Cabo Verde.

El capitán insistió en la importancia de descansar, revisar lo bueno y ajustar lo negativo. Para Messi, Argentina demostró nuevamente su capacidad competitiva, pero también recibió una advertencia: en este Mundial ninguna ventaja es definitiva y ningún rival puede ser tomado a la ligera.

Argentina avanzó, pero Messi marcó el camino

La victoria dejó alivio, clasificación y continuidad en el sueño mundialista. Pero también dejó una frase que puede funcionar como punto de partida para lo que viene: ganar no alcanza si el equipo no mejora. Messi, con la autoridad de su historia y su presente, eligió mirar más allá del resultado y enviar un mensaje interno de máxima exigencia.

Argentina sigue viva en el Mundial 2026 y mantiene intacta su ilusión. Pero la palabra de su capitán dejó una certeza: para defender la corona, la Selección deberá elevar su nivel, sostener la concentración durante más tiempo y evitar que los partidos se le escapen de las manos. En la fase eliminatoria, cada detalle pesa, cada pelota divide destinos y cada error puede cambiar la historia.