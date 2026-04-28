Botafogo Vs Independiente Petrolero Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Botafogo vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Botafogo vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Botafogo y Independiente Petrolero se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Botafogo vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Véjar Díaz, Fernando, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Botafogo recibe a Independiente Petrolero por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Olímpico Nilton Santos y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!