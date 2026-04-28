Deportivo Recoleta Vs Deportivo Cuenca Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Deportivo Recoleta vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Deportivo Recoleta vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenca se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Deportivo Recoleta vs. Deportivo Cuenca, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Espinoza Valles, Jordi Estanley, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenca válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.