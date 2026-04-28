Barracas Central vs. Audax Italiano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Barracas Central vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 21:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Florencio Sola, ubicado en Banfield.
¿Por dónde ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Barracas Central y Audax Italiano se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Barracas Central vs. Audax Italiano, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Pimentel, Kevin Paolo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Barracas Central y Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Florencio Sola de Banfield.
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