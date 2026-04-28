O'Higgins Vs Boston River Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan O'Higgins vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio El Teniente, ubicado en Rancagua.

¿Por dónde ver en vivo O'Higgins vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre O'Higgins y Boston River se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de O'Higgins vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Aragón Bautista, Augusto Bergelio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: O'Higgins recibe a Boston River por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio El Teniente y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!