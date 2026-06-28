El único delantero que anotó en cada partido de un Mundial y alzó la copa es de Sudamérica: quién logró este récord imbatible

El único delantero que anotó en cada partido de un Mundial y alzó la copa. Foto: Wikimedia Commons

En la historia de los Mundiales hay marcas que resisten al paso del tiempo y parecen imposibles de repetir. Una de ellas pertenece a Jairzinho, el delantero brasileño que en México 1970 logró una hazaña única: convertir en cada uno de los partidos que disputó su selección y, además, levantar la Copa del Mundo.

Potencia, velocidad y gol en una misma figura, su nombre quedó ligado para siempre a uno de los récords más extraordinarios del fútbol mundial.

Quién es Jairzinho y por qué su récord en los Mundiales sigue vigente

Nacido como Jair Ventura Filho en Río de Janeiro el 25 de diciembre de 1944, Jairzinho fue una de las grandes figuras del fútbol brasileño y el jugador que tomó la posta de Garrincha tanto en Botafogo como en la Selección de Brasil. Dueño de una potencia física poco común, una velocidad arrolladora y una enorme capacidad para llegar al gol, terminó convirtiéndose en una pieza decisiva de una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.

Su nombre quedó definitivamente grabado en la historia por lo que hizo en el Mundial de México 1970, donde logró un récord que todavía permanece vigente: marcó al menos un gol en todos los partidos que disputó Brasil en ese torneo, una marca única para un campeón del mundo y una de las estadísticas más impactantes en la historia de la Copa del Mundo.

Jairzinho, histórico delantero de Brasil. Foto: Wikimedia Commons

El récord sigue vigente porque hizo algo que nadie volvió a lograr con una selección campeona. La FIFA lo destaca como el primer y único futbolista en convertir en todos los encuentros de una campaña mundialista ganadora, con siete goles en seis partidos.

Además, la vigencia de su marca se explica por lo difícil que es sostener una racha así en una Copa del Mundo: hay que jugar todos los partidos, mantenerse sano, ser titular, llegar lejos y además convertir de manera constante contra rivales de máximo nivel.

México 1970: cómo fue la edición donde un solo futbolista alcanzó la perfección goleadora

Brasil disputó el Mundial de México 1970 entre dudas, ya que Pelé venía cuestionado por algunos sectores, la falta de Garrincha en el campo de juego se hacía sentir y la eliminación en Inglaterra 1966 había dejado heridas. En este duro contexto, el entrenador Mario Zagallo armó un equipo que juntó talento, movilidad y lectura ofensiva, con Jairzinho siendo el extremo que le dio profundidad y fuerza a la delantera.

El Mundial del “Huracán” arrancó con un doblete en el 4 a 1 de Brasil ante Checoslovaquia. Después llegó Inglaterra, vigente campeona del mundo. En ese histórico partido, Pelé asistió a Jairzinho dentro del área y este selló el triunfo 1 a 0.

Jairzinho, histórico delantero de Brasil. Foto: Wikimedia Commons

El eléctrico extremo volvió a marcar en fase de grupos ante Rumania. Luego, mantuvo su paso goleador en los cuartos de final frente a Perú y repitió en la semifinal contra Uruguay.

Lo que ya era una increíble hazaña terminó de confirmarse en la gran final nada menos que ante Italia, donde Jairzinho dejó su marca al marcar el tercer gol de Brasil en un partido que terminaría 4 a 1.

Con ese tanto, el delantero completó una marca que todavía sigue vigente como una de las más importantes en la historia de los Mundiales: anotó en todos los partidos que disputó su selección en la Copa del Mundo 1970. En total, fueron siete goles en seis encuentros, una actuación que le dio sentido a su apodo de “Furacão da Copa”, en español, “El Huracán de la Copa”.

Su relación con los Mundiales no empezó ni terminó en 1970, ya que estuvo presente en Inglaterra 1966 (con menor protagonismo) y también formó parte del plantel brasileño en Alemania 1974, donde también marcó. Pero ninguno de estos torneos se compara con lo que hizo en México, su obra mayor que lo catapultó a la historia grande.

Por qué Jairzinho fue considerado el ladero ideal de Pelé en la selección de Brasil

El brillo de Jair Ventura Filho tuvo una particularidad, ya que convivió con una generación de nombres enormes en el fútbol brasileño, con Pelé en el lugar central y una lista que seguía con jugadores como Carlos Alberto, Rivelino y Gérson. Aun así, su récord, regularidad e impacto lo sostienen como una de las figuras principales del Brasil campeón en el ‘70.

“Pelé es mi ídolo y el rey del fútbol de todos los tiempos”, expresó Jairzinho en más de una entrevista cuando le preguntaban por quien fue su mejor compañero y rival en Brasil Esto se debió a que, con el paso de los años, se habló de una supuesta rivalidad entre ambos.

“Todo lo contrario. Los dos somos brasileños, compartimos rivalidad durante los partidos entre Santos y Botafogo y estuvimos mucho tiempo juntos, sobre todo de la Selección, como en los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970 y mantuvimos siempre una gran relación”, contó.

De esta manera, al hablar de Jairzinho en la Copa del Mundo es señalar a un futbolista que cargó una herencia difícil y la transformó en historia propia: heredero de Garrincha y compañero de Pelé, resaltó en una selección que todavía se menciona como uno de los mejores equipos de todos los tiempos.