Audax Italiano Vs Barracas Central Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs. Barracas Central, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, ubicado en Santiago.

¿Por dónde ver en vivo Audax Italiano vs. Barracas Central, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Audax Italiano y Barracas Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Audax Italiano vs. Barracas Central, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Vargas Carreño, Gery Anthony, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Audax Italiano recibe a Barracas Central por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bicentenario Municipal de La Florida y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!