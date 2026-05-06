Macará Vs Tigre Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Macará vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Bellavista, ubicado en Ambato.

¿Por dónde ver en vivo Macará vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Macará y Tigre se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Macará vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zanovelli da Silva, Paulo Cesar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Macará recibe a Tigre por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bellavista y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!