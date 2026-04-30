Alianza Atlético Vs Macará Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Miguel Grau, ubicado en Callao.

¿Por dónde ver en vivo Alianza Atlético vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Alianza Atlético y Macará se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Alianza Atlético vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ojeda, David, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Alianza Atlético recibe a Macará por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Miguel Grau y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!