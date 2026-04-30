Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
jueves, 30 de abril de 2026, 19:00
Carabobo Vs Blooming
Carabobo Vs Blooming Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Carabobo vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia.

¿Por dónde ver en vivo Carabobo vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Carabobo y Blooming se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Carabobo vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Díaz Mora, Anthony Yamil, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Carabobo choca ante Blooming, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Misael Delgado ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.