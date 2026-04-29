Mirassol vs. Always Ready EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Mirassol y Always Ready por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Mirassol vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Campos Maia, ubicado en Mirassol.
¿Por dónde ver en vivo Mirassol vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Mirassol y Always Ready se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Mirassol vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Jaimes, Carlos Arturo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Mirassol recibe a Always Ready por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Campos Maia y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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