Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
miércoles, 29 de abril de 2026, 19:00
Dep. Riestra Vs MC Torque
Dep. Riestra Vs MC Torque Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Dep. Riestra vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Dep. Riestra vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Dep. Riestra y MC Torque se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Dep. Riestra vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Loayza Salazar, Bryan Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Dep. Riestra y MC Torque por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Pedro Bidegain de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.