Barcelona vs. U. Católica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Barcelona y U. Católica por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 21:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Banco Pichincha, ubicado en Guayaquil.
¿Por dónde ver en vivo Barcelona vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Barcelona y U. Católica se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Barcelona vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Barcelona recibe a U. Católica por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Banco Pichincha y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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