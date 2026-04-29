Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre Cienciano y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.
¿Por dónde ver en vivo Cienciano vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Cienciano y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Cienciano vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Cienciano y Atlético Mineiro válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco.
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